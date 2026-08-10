Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα: Αρχικά θεωρήσαμε ότι πρόκειται για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη συνέντευξη Τσίπρα 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα: Αρχικά θεωρήσαμε ότι πρόκειται για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση
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  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού περί σύγκρουσης με συμφέροντα.
  • Ο Μαρινάκης χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τσίπρα ως μη ρεαλιστικές και αμφισβήτησε την ειλικρίνειά τους.
  • Ζήτησε απαντήσεις για θέματα όπως η παραμονή της Βουλής ανοιχτής για ψήφιση Ποινικού Κώδικα και η ύπαρξη άτυπου «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Έθεσε ερωτήματα για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος του Τσίπρα και την αποφυγή απαντήσεων σε κρίσιμα ζητήματα.
  • Τόνισε ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να επαναδιαμορφώσει την ιστορία, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής μνήμης.
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Τη δική του απάντηση με αφορμή όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του, έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Μαρινάκης αναφέρει:

Όταν διαβάσαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο», συνοδευόμενο από τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι, λόγω εποχής, πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση.

Κι όμως, όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, ειπώθηκε πράγματι από τον πρώην πρωθυπουργό στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του, που προβλήθηκε σήμερα.

Αναμένουμε, με ενδιαφέρον, τη συνέχεια της συνέντευξης, για να δούμε αν απαντάει σε πραγματικά κρίσιμα ερωτήματα όπως:

• Ποιός άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν Ποινικό Κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων;

• Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», όπως έχει κυνικά παραδεχθεί ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του;

• Και, τελικά, αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα «έργα» του, τα θεωρεί «σύγκρουση με τα συμφέροντα», τότε τί ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό;• Επίσης, ποιός τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα; Αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως σε κάποια επόμενη συνέντευξη πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για τόσα χρόνια αποφεύγει να δώσει ο κ. Τσίπρας.

Μέχρι τότε, ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευμένα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο: να ξαναγράψει την ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει

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