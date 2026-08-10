Ουκρανία - Ρωσία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις: Καταρρίφθηκαν 456 drones, 17 νεκροί

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή χωριού στην περιοχή Τσουγκούιφ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες.

Παράλληλα, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση είχε ως στόχο την βιομηχανική πόλη του Νιζνεκάμσκ, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Αυτή η «μαζική» επίθεση είχε ως στόχο «βιομηχανικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές» στην πόλη που φιλοξενεί διυλιστήρια πετρελαίου και ένα σημαντικό πετροχημικό εργοστάσιο, σύμφωνα με τις αρχές.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή του Μπερλγκορόντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Χερσώνα σε επίθεση drone κατά ταξί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ρωσία κατέρριψε 456 drones κατά την διάρκεια της νύχτας

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν κατά την διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά drones επάνω από διάφορες περιοχές και το έδαφος της προσαρτημένης Κριμαίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στο στόχαστρο γύρω στις 15 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία.

Η επίθεση, η οποία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη στις 08:30 ώρα Ελλάδος, «διεξάγεται εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως και μη στρατιωτικών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι δύο χώρες έχουν αυξήσει σε ισχύ τα πλήγματά τους μεγάλου βεληνεκούς, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.