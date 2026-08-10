Μήλος - Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: «Δεν... κινδύνευσε κανείς», η απίστευτη δικαιολογία του χειριστή

Snapshot Ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στα βράχια του Σαρακήνικου στη Μήλο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εισαγγελική έρευνα.

Ο χειριστής υποστηρίζει ότι δεν κινδύνευσε κανείς και ότι είχε λάβει άδεια από τον Πύργο Ελέγχου της Μήλου, ενώ αντιμετώπισε το σημείο ως πεδίο προσγείωσης και όχι ελικοδρόμιο.

Υπάρχει νομικό κενό σχετικά με τις προσγειώσεις ελικοπτέρων σε δημόσιες και προστατευόμενες περιοχές, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο βασίζεται στην κρίση του κυβερνήτη και στην άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου.

Η εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων και στις επικοινωνίες του χειριστή με τον Πύργο Ελέγχου για την άδεια προσγείωσης.

Το περιστατικό ανέδειξε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους απέναντι σε τέτοιες ενέργειες. Snapshot powered by AI

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για το πρωτοφανές περιστατικό με την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, ο χειριστής του, μίλησε στον επίσης χειριστή ελικοπτέρου Τζωρτζ Χιωτάκη και υποστηρίζει ότι από την ενέργειά του «δεν κινδύνευσε κανείς».

Πρόκειται για μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς το ελικόπτερο προσγειώθηκε στα χαρακτηριστικά λευκά βράχια του Σαρακήνικου, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες και εμβληματικές παραλίες της Μήλου, προκειμένου οι επιβάτες του να αποβιβαστούν και να κάνουν μπάνιο.

Η επιλογή ενός τέτοιου σημείου μοιάζει αδιανόητη, τόσο λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και του χαρακτήρα της περιοχής όσο και λόγω της παρουσίας επισκεπτών και λουομένων. Η προσγείωση ενός ελικοπτέρου σε έναν χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες ανθρώπους γεννά, άλλωστε, εύλογα ερωτήματα για την ασφάλεια, αλλά και για τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να πραγματοποιείται μια τέτοια δραστηριότητα.

«Δεν ήταν επικίνδυνο για κανέναν»

Ο Τζωρτζ Χιωτάκης, χειριστής ελικοπτέρου, υποστηρίζει πως ο χειριστής τον διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι τη στιγμή της προσγείωσης δεν υπήρχε κανένας λουόμενος στο συγκεκριμένο σημείο και επιμένει ότι η κίνησή του δεν έθεσε κανέναν σε κίνδυνο.

«Δεν κινδύνευσε κανείς», υποστηρίζει ο χειριστής, σημειώνοντας ότι το σημείο στο οποίο κατέβηκε το ελικόπτερο αντιμετωπίστηκε ως πεδίο προσγείωσης και όχι ως ελικοδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής φέρεται επίσης να είχε ζητήσει άδεια από τον Πύργο Ελέγχου της Μήλου και αυτή να του δόθηκε. Το κατά πόσο αυτό συνέβη και υπό ποιες ακριβώς προϋποθέσεις αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την έρευνα και τις σχετικές απομαγνητοφωνήσεις των επικοινωνιών.

Ο κ. Χιωτάκης, μιλώντας στον Alpha επισημαίνει ότι ο κυβερνήτης ενός ελικοπτέρου έχει υποχρέωση να καταθέτει σχέδιο πτήσης, ενώ θέτει ζήτημα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα σημεία στα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται προσγειώσεις.

Το «κενό» για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται πλέον και το κατά πόσο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αφήνει περιθώρια ως προς την επιλογή χώρων προσγείωσης ελικοπτέρων.

Ο χειριστής επικαλείται το Προεδρικό Διάταγμα 19 και ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά με τις προσγειώσεις ελικοπτέρων, σύμφωνα με το οποίο, όπως υποστηρίζει, καθοριστικό ρόλο έχουν η κρίση του κυβερνήτη ως προς την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου και η άδεια του ιδιοκτήτη του.

Το ερώτημα, ωστόσο, στην περίπτωση του Σαρακήνικου είναι ιδιαίτερο, καθώς πρόκειται για δημόσια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους και όχι για έναν ιδιωτικό χώρο στον οποίο είναι αυτονόητο ποιος μπορεί να παράσχει σχετική άδεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον χειριστή, στο σχετικό πλαίσιο δεν υπάρχει σαφής αναφορά για το τι ισχύει όταν πρόκειται για δημόσιες ή προστατευόμενες περιοχές, στοιχείο που κατά τον ίδιο αναδεικνύει ένα νομικό κενό.

Ο Τζωρτζ Χιωτάκης αναφέρει ακόμη ότι σημαντικό ποσοστό των ελικοδρομίων που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, κάνοντας λόγο ακόμη και για ποσοστό της τάξης του 60%.

Εισαγγελική παρέμβαση μετά το βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 7 Αυγούστου και καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο νησί και βρισκόταν στο σημείο.

Στο βίντεο, που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφεται το ιδιωτικό ελικόπτερο να κατεβαίνει στο χαρακτηριστικό σεληνιακό τοπίο του Σαρακήνικου, προκαλώντας έκπληξη στους ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, σκοπός της προσγείωσης ήταν να αποβιβαστούν οι επιβάτες προκειμένου να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, κυρίως για τα ζητήματα ασφάλειας που εγείρει μια τέτοια κίνηση σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά-Γκαγκάκη, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν τόσο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όσο και οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Στη συνέχεια, ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου να ξεκινήσει τη συλλογή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί παραβάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν οι επικοινωνίες του χειριστή με τον Πύργο Ελέγχου, καθώς από τις απομαγνητοφωνήσεις θα διαπιστωθεί εάν πράγματι είχε ζητηθεί και δοθεί άδεια και, κυρίως, ποιο ήταν ακριβώς το περιεχόμενο της σχετικής επικοινωνίας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, πάντως, παραμένουν τα ερωτήματα που προκάλεσαν εξαρχής οι εικόνες: εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένα ιδιωτικό ελικόπτερο να χρησιμοποιεί ως πεδίο προσγείωσης έναν χώρο όπως το Σαρακήνικο και κατά πόσο το σημερινό θεσμικό πλαίσιο επαρκεί για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών αλλά και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

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