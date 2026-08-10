Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη Πλεύρη – «Η νίκη του άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική»

Snapshot Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και τη σύνδεσή της με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία.

Η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρή πολιτική με κράτηση αιτούντων άσυλο χωρίς προσφυγικό προφίλ και ενισχυμένες επιστροφές, καταγράφοντας μείωση 70% στις μεταναστευτικές ροές τον τελευταίο χρόνο.

Ο φράχτης στον Έβρο και η παρουσία στρατού και αστυνομίας θεωρούνται βασικά εργαλεία για τον περιορισμό των παράτυπων διελεύσεων στα χερσαία σύνορα.

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε τη στενή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στη μεταναστευτική πολιτική και τη διεθνή στροφή προς αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων.

Ο υπουργός επισήμανε την κριτική του στην πολιτική νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών στην Ισπανία, θεωρώντας ότι λειτουργεί ως παράγοντας έλξης νέων μεταναστευτικών ροών. Snapshot powered by AI

Εκτενή συνέντευξη στο Breitbart News παραχώρησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας την πολιτική της Ελλάδας για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή στροφή προς αυστηρότερα μέτρα στα σύνορα.

Συγκεκριμένα, ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στο αμερικανικό μέσο την ελληνική πολιτική ως μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς μετατόπισης προς αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων, την οποία συνέδεσε ευθέως με την πολιτική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνέντευξη απέκτησε ιδιαίτερη προβολή, καθώς αναδημοσιεύθηκε και από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στο Truth Social. Η αναδημοσίευση της συνέντευξης δίνει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή στις θέσεις του Έλληνα υπουργού.

Ο Θάνος Πλεύρης εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε η νέα αμερικανική κυβέρνηση.

«Για μένα, το καλύτερο πράγμα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ ήταν η αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή κατεύθυνσης στην Ουάσινγκτον επηρέασε συνολικά τη συζήτηση για το μεταναστευτικό στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η αναφορά στον Τζέι Ντι Βανς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θάνος Πλεύρης και στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, υποστηρίζοντας ότι το μήνυμα που είχε απευθύνει πέρυσι προς την Ευρώπη, αν και τότε είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τελικά βρήκε ανταπόκριση τουλάχιστον στο μεταναστευτικό.

Όπως είπε, αν ο Βανς επισκεπτόταν σήμερα την Ευρώπη, θα διαπίστωνε ότι η στάση πολλών χωρών έχει αλλάξει και ότι η μεταναστευτική πολιτική έχει γίνει αυστηρότερη. Ο Πλεύρης πρόσθεσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη διατηρούν στενή σχέση, σημειώνοντας πως αποτελούν μέρος του ίδιου «δυτικού κόσμου».

«Το μήνυμα των πολιτών είναι ξεκάθαρο: Αρκετά»

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή της στάσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών απέναντι στο μεταναστευτικό.

Για την Ελλάδα, ανέφερε ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που επικαλέστηκε, το 30% διαφωνεί με την κυβερνητική πολιτική θεωρώντας ότι θίγει ανθρώπινα δικαιώματα, το 35% συμφωνεί με αυτήν και ένα ακόμη 35% ζητά ακόμη αυστηρότερα μέτρα.

«Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα των πολιτών μας είναι σαφές: αρκετά», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έδωσε νέα ώθηση σε αυτή τη μετατόπιση και διευκόλυνε χώρες που ήδη επιδίωκαν αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική να κινηθούν πιο αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο κέντρο επιχειρήσεων του υπουργείου

Το Breitbart βρέθηκε και στο κέντρο επιχειρήσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου, όπως εξήγησε ο υπουργός, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης σε 24ωρη βάση των 33 δομών που λειτουργούν στη χώρα.

«Αυτό είναι το war room που έχουμε», είπε ο Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες του υπουργείου παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όσα συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις.

Ο ίδιος ανέλυσε και τη λογική της νέας νομοθεσίας που εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025. Όπως υποστήριξε, όσοι εκτιμάται ότι διαθέτουν προσφυγικό προφίλ μπορούν, εφόσον λάβουν άσυλο, να μεταφερθούν σε ανοικτή δομή και να εργαστούν στην Ελλάδα.

Αντίθετα, για όσους δεν θεωρείται ότι διαθέτουν προσφυγικό προφίλ προβλέπεται κράτηση κατά την εξέταση του αιτήματος ασύλου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο υπουργός αναφέρθηκε στις ποινές που προβλέπει το νέο πλαίσιο, αλλά και στη δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής στη χώρα προέλευσης.

Τα στοιχεία για αφίξεις και επιστροφές

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Θάνος Πλεύρης στα αποτελέσματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φέρει η αυστηρότερη πολιτική.

Όπως ανέφερε, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση κατά 40% στον αριθμό των μεταναστών που επέστρεψαν στις χώρες προέλευσής τους.

Παρέθεσε ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία για τη μεταναστευτική διαδρομή από την Αίγυπτο μέσω Λιβύης. Σύμφωνα με τον υπουργό, το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί περίπου 3.200 παράτυπες αφίξεις και 69 επιστροφές. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι αφίξεις περιορίστηκαν στις 802, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν στις 330.

«Θέλω να έχω τόσες επιστροφές όσες και αφίξεις», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο άμεσα.

Συνολικά, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά περίπου 70% τον τελευταίο χρόνο.

Ο φράχτης στον Έβρο και τα γεγονότα του 2020

Περίοπτη θέση στη συνέντευξη είχε και ο φράχτης στον Έβρο, τον οποίο ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε ως βασικό στοιχείο της πολιτικής φύλαξης των χερσαίων συνόρων.

«Χωρίς τον φράχτη θα είχαμε χιλιάδες μετανάστες», είπε, προσθέτοντας ότι ο συνδυασμός του φράχτη με την παρουσία στρατού και αστυνομίας μπορεί να περιορίσει δραστικά τις παράτυπες διελεύσεις.

Υπενθύμισε επίσης τα γεγονότα του 2020 στον Έβρο, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 20.000 άνθρωποι επιχείρησαν μέσα σε μία ημέρα να περάσουν στην Ελλάδα.

Ο υπουργός τόνισε ότι τα σύνορα στον Έβρο δεν είναι μόνο ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά, σημειώνοντας ότι κατά την κρίση του 2020 Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μεταβεί στην περιοχή για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην Ελλάδα.

Η συνεργασία με την Τουρκία

Στη συνέντευξη ο υπουργός στάθηκε και στη συνεργασία της Ελλάδας με την τουρκική Ακτοφυλακή, την οποία χαρακτήρισε «καλή».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ελλάδα έχει καταγράψει τον τελευταίο χρόνο μείωση κατά περίπου 70% στις συνολικές μεταναστευτικές ροές. Ο ίδιος συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την αυστηρότερη πολιτική που εφαρμόζεται, υποστηρίζοντας ότι το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως η παράτυπη είσοδος στη χώρα δεν γίνεται πλέον ανεκτή.

«Όταν έρχεσαι παράνομα σε μια χώρα και τίθεσαι υπό κράτηση, στέλνεις μήνυμα στους συγγενείς σου ότι βρίσκεσαι σε κράτηση και ότι θέλουν να σε επιστρέψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυστηρή αλλά δίκαιη» πολιτική

Ο Θάνος Πλεύρης περιέγραψε τη γραμμή της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη ως «αυστηρή αλλά δίκαιη», υποστηρίζοντας ότι η κατεύθυνση αυτή έχει τεθεί ως προτεραιότητα ήδη από το 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι υπάρχει πλέον στενή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο μεταναστευτικό και στο άσυλο, με ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δύο συστημάτων.

Μάλιστα, απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε από το Breitbart εάν ορισμένες από τις πολιτικές που εφαρμόζει σήμερα η Ελλάδα έχουν επηρεαστεί από τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ.

Η κριτική στην Ισπανία

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί η Ισπανία, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε πολιτικές που διευκολύνουν τη νομιμοποίηση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται παράτυπα στη χώρα.

Κατά τον ίδιο, τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως «pull factor», δηλαδή ως παράγοντας έλξης νέων μεταναστευτικών ροών.

Όπως είπε, όταν ένας άνθρωπος που βρίσκεται παράτυπα σε μια χώρα γνωρίζει ότι μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποκτήσει νόμιμα έγγραφα, το μήνυμα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και από τα κυκλώματα διακινητών.

Παρά τις διαφορές αυτές, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την Ισπανία στη διαχείριση των πιέσεων που δέχεται και υπενθύμισε τη συνεργασία των πέντε μεσογειακών χωρών της ΕΕ —Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου και Μάλτας— στο πλαίσιο των MED5.

Οι διακινητές αναζητούν τα «κενά»

Ένα κομμάτι της συνέντευξης αφορούσε τη δράση των κυκλωμάτων διακίνησης.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι διακινητές αναζητούν συνεχώς κενά στις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες ώστε να τα αξιοποιήσουν για να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους στις παράτυπες διαδρομές.

Έφερε ως παράδειγμα το καθεστώς που ίσχυε για τους ανηλίκους, υποστηρίζοντας ότι διακινητές παρότρυναν οικογένειες να στέλνουν στην Ευρώπη παιδιά ηλικίας 16 ή 17 ετών γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να τεθούν υπό το ίδιο καθεστώς κράτησης με τους ενηλίκους.

Αναφέρθηκε ακόμη στις θαλάσσιες διαδρομές από τη Λιβύη προς την Κρήτη και την Ιταλία, τονίζοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνα ταξίδια και ότι τα κυκλώματα δεν ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των ανθρώπων που μεταφέρουν.

Η αναφορά στο μοντέλο Τραμπ

Ένα από τα πιο σαφή σημεία της συνέντευξης ήταν η απάντηση του Θάνου Πλεύρη όταν ρωτήθηκε εάν οι αυστηρότεροι έλεγχοι που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν επηρεαστεί από αντίστοιχες πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός απάντησε καταφατικά τόσο στο ερώτημα για τη διεθνή επιρροή της εκλογικής νίκης Τραμπ όσο και στο αν η Ελλάδα έχει υιοθετήσει πρακτικές που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

Παράλληλα, έκανε λόγο για στενή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στο άσυλο και για μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στα δύο συστήματα, μέσω του οποίου, όπως είπε, η ελληνική πλευρά αξιοποιεί βέλτιστες πρακτικές.

Ο Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι η αλλαγή πολιτικής στις ΗΠΑ διευκόλυνε χώρες που ήδη επιδίωκαν αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό, καθώς μέχρι τότε, όπως είπε, ήταν δυσκολότερο να κινηθούν σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη της Ουάσινγκτον ή άλλων χωρών της ΕΕ.

Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Στη συνέντευξη γίνεται εκτενής αναφορά και στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσινγκτον, με το Breitbart να παρουσιάζει την Ελλάδα ως έναν από τους Ευρωπαίους συμμάχους που διατηρούν στενή συνεργασία με τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε από την πλευρά του ότι Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μέρος του ίδιου «δυτικού κόσμου», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δύο πλευρές έχουν πλέον έρθει πιο κοντά και στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής.

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