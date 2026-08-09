Σικελία: Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο 2.000 ετών αποκαλύφθηκε στον βυθό

Στις ακτές της Σικελίας εντοπίστηκε αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο περίπου 2.000 ετών με μεγάλο μέρος του φορτίου του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σικελία: Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο 2.000 ετών αποκαλύφθηκε στον βυθό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ναυάγιο βρέθηκε σε βάθος 46 μέτρων κοντά στη Mazara del Vallo και το πλοίο έχει μήκος 21 μέτρα και πλάτος έξι μέτρα.
  • Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική για τη μελέτη των εμπορικών διαδρομών και δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο της αρχαιότητας.
  • Οι ιταλικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μέτρα προστασίας και υποβρύχια έρευνα με τη συμμετοχή ειδικών δύτων από τους Καραμπινιέρους.
  • Η νέα αυτή εύρεση προστίθεται σε σειρά παρόμοιων αρχαίων ναυαγίων που έχουν εντοπιστεί στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.
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Ένα σημαντικό εύρημα που φωτίζει τη ναυτική και εμπορική ιστορία της αρχαιότητας ήρθε στο φως στα ανοικτά της Σικελίας, όπου εντοπίστηκε ένα αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο, ηλικίας περίπου 2.000 ετών.

Το πλοίο βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Mazara del Vallo και στο εσωτερικό του διατηρείται μεγάλο μέρος του φορτίου του. Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν εκατοντάδες αμφορείς, τα χαρακτηριστικά αγγεία της αρχαιότητας που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά προϊόντων όπως κρασί, ελαιόλαδο και δημητριακά.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, έκανε λόγο για «μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών», ενώ το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το εύρημα και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή.

https://www.instagram.com/p/DbxuimnM67g/

Εντοπίστηκε σε βάθος 46 μέτρων

Σύμφωνα με το BBC, το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 46 μέτρων, έπειτα από πληροφορία που έφτασε στις Αρχές από ψαράδες. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ιταλικών Αρχών τοποθετούν τη βύθιση του πλοίου στον 2ο ή τον 1ο αιώνα π.Χ.

Το σκάφος υπολογίζεται ότι έχει μήκος περίπου 21 μέτρα και πλάτος έξι μέτρα, ενώ η κατάσταση στην οποία διατηρείται το φορτίο του προσφέρει στους αρχαιολόγους πολύτιμα στοιχεία για τις εμπορικές διαδρομές και τις δραστηριότητες στη Μεσόγειο πριν από περίπου δύο χιλιετίες.

Την πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη του ναυαγίου είχε ένας ψαράς και ελεύθερος δύτης, ο Giacomo De Mola, ο οποίος εξερευνούσε τον βυθό στην περιοχή.

Όπως περιέγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram, αρχικά είδε στον ανιχνευτή του ένα μεγάλο αντικείμενο που έμοιαζε με βράχο. Αποφάσισε να πλησιάσει για να διαπιστώσει περί τίνος επρόκειτο, όμως γρήγορα κατάλαβε ότι είχε μπροστά του κάτι πολύ διαφορετικό.

Αντί για έναν βράχο, αντίκρισε εκατοντάδες αρχαίους αμφορείς, οι οποίοι παρέμεναν στον βυθό για σχεδόν 20 αιώνες.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως την πιο εντυπωσιακή της ζωής του, περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωσε γνωρίζοντας ότι βρισκόταν σε ένα σημείο που ελάχιστοι άνθρωποι είχαν δει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε καταγράφεται το ναυάγιο και ο πλούσιος θαλάσσιος κόσμος που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα αρχαία αγγεία, με χέλια, λυθρίνια και άλλα θαλάσσια είδη να κινούνται ανάμεσά τους.

Στο σημείο οι ειδικοί των Καραμπινιέρων

Μετά τον εντοπισμό του ευρήματος, στην περιοχή έσπευσαν εξειδικευμένοι δύτες του τμήματος προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των Καραμπινιέρων, γνωστού ως «Art Squad».

Οι ιταλικές Αρχές προχωρούν πλέον στη λήψη μέτρων για την προστασία του ναυαγίου, καθώς συνεχίζεται η υποβρύχια έρευνα. Στόχος των ειδικών είναι να καταγραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του πλοίου και να εξεταστεί το σύνολο του φορτίου του.

Η νέα ανακάλυψη έρχεται να προστεθεί στον μεγάλο αριθμό αρχαίων ναυαγίων που βρίσκονται διάσπαρτα στον βυθό της Μεσογείου. Το 2023 είχε εντοπιστεί ακόμη ένα πλοίο του 1ου ή 2ου αιώνα π.Χ. βορειοδυτικά της Ρώμης, επίσης με εκατοντάδες αμφορείς.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό εύρημα είχε καταγραφεί το 2018, όταν ανακαλύφθηκε στις βουλγαρικές ακτές ένα ελληνικό εμπορικό πλοίο ηλικίας άνω των 2.400 ετών, το οποίο είχε χαρακτηριστεί τότε ως το αρχαιότερο γνωστό άθικτο ναυάγιο στον κόσμο.

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