Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στη Μήλο

Snapshot Ελικόπτερο προσγειώθηκε ανάμεσα σε λουόμενους στο Σαρακήνικο της Μήλου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιχειρηματία και έγινε viral στο διαδίκτυο.

Η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου ενημέρωσε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την αστυνομία για την παράνομη προσγείωση.

Ο εισαγγελέας διέταξε την αστυνομία Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και τη διερεύνηση παραβάσεων. Snapshot powered by AI

Την άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών προκάλεσε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει ελικόπτερο να προσγειώνεται ανάμεσα σε έκπληκτους λουόμενους στο Σαρακήνικο της Μήλου, προκειμένου οι επιβάτες του να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και απαθανατίστηκε από κινητό τηλέφωνο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο νησί και βρισκόταν στο σημείο. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις για την επικινδυνότητα της κίνησης, κινητοποιώντας άμεσα τους τοπικούς φορείς.

Η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά-Γκαγκάκη, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Συγκεκριμένα, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την αντικανονική προσγείωση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς και οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Κατόπιν αυτών, ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου να ξεκινήσει τη συλλογή προανακριτικού υλικού, με στόχο την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και τη διακρίβωση τυχόν παραβάσεων.

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