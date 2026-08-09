Ελληνική «σφραγίδα» στο Άρσεναλ-Ντόρτμουντ: Ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης! (Videos)

Έντονο ελληνικό χρώμα είχε η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ για το Emirates Cup, καθώς δύο από τους διεθνείς της Εθνικής Ελλάδας είχαν καθοριστική παρουσία στο παιχνίδι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν εκείνος που άνοιξε τον χορό στο 29ο λεπτό. Ο νεαρός άσος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με ένα εξαιρετικό τελείωμα, σημειώνοντας ένα από τα highlights της αναμέτρησης.

Η ελληνική παρουσία, όμως, συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 54ο λεπτό, ο Χρήστος Τζόλης πήρε την μπάλα από τα αριστερά και μπήκε στην περιοχή της Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας επιθετικός κινήθηκε με ψυχραιμία και, αντί να επιχειρήσει να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, έβγαλε παράλληλη συρτή πάσα προς τη μικρή περιοχή. Ο Ίθαν Νουανέρι κινήθηκε σωστά και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-2.

Με αυτόν τον τρόπο, Καρέτσας και Τζόλης άφησαν το αποτύπωμά τους στο φιλικό του Λονδίνου, με τον πρώτο να βρίσκει δίχτυα και τον δεύτερο να καταγράφει ασίστ για την Άρσεναλ.

🚨 Ethan Nwaneri has pulled one back !!! tzolis with the assist



Tzolis has been outstanding pic.twitter.com/cWXuiwdxTy — Arsenal X-tra (@Ar_senalXtra_) August 9, 2026

Λίγα λεπτά μετά τη μείωση του σκορ, η Ντόρτμουντ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα της Άρσεναλ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Ωστόσο, οι «κανονιέρηδες» αντέδρασαν άμεσα, με τον Χρήστο Τζόλη να κερδίζει πέναλτι. Ο Βίκτορ Γκιόκερες ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος, διαμορφώνοντας το 3-2.