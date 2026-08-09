Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο που δείχνει ζωντανό τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Snapshot Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εν μέσω φημών για την υγεία του.

Το βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων δείχνει τον Χαμενεΐ καθισμένο και να συνομιλεί με άτομα της ταυτότητας των οποίων δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο Χαμενεΐ φορά το παραδοσιακό μαύρο τουρμπάνι που υποδηλώνει ότι είναι απόγονος του προφήτη Μωάμεθ.

Στο βίντεο δεν κουνά το δεξί του χέρι, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις για αυτή την εικόνα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορικό βομβαρδισμό των ΗΠΑ και Ισραήλ τον Φεβρουάριο, όπου σκοτώθηκε και ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ. Snapshot powered by AI

Ένα σύντομο βίντεο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στη δημοσιότητα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, σε μία περίοδο που είχαν «φουντώσει» οι φήμες για την κακή κατάσταση της υγείας του.

Το πρακτορείο δεν γίνει λεπτομέρειες για το πότε τραβήχτηκε το βίντεο ή την τοποθεσία. Στο σύντομο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίζεται ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους και φαίνονται να συνομιλούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε οι ταυτότητες των ατόμων αυτών.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν φαίνεται να είναι καθισμένος και να φοράει το παραδοσιακό μαύρο τουρμπάνι, το οποίο ότι είναι «σαγίντ», δηλαδή απευθείας απόγονος του προφήτη Μωάμεθ. Στις εικόνες δεν κουνάει καθόλου το δεξί χέρι του.

Να σημειωθεί ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στον αεροπορικό βομβαρδισμό ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ.

Συνάντηση Πεζεσκιάν - Χαμενεΐ και ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Μέχρι χθες ελάχιστοι άνθρωποι είχαν δει από κοντά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επικοινωνούσε με τα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας μέσω μεσαζόντων. Αυτό είχε επιβεβαιώσει σε δημόσιες δηλώσεις του και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Δημοσίως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είχε δώσει μόνο γραπτές δηλώσεις.

Ωστόσο σήμερα ταυτόχρονα με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Χαμενεΐ συνάντησε και τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Mehr, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν λεπτομερώς απόψεις σχετικά με τα ζητήματα και τα προβλήματα της χώρας, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του λαού.

«Συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες συνθήκες του τρίτου επιβεβλημένου πολέμου και το μέλλον που διαγράφεται, τις εξελίξεις στον στρατιωτικό τομέα, τις λύσεις για την εξασφάλιση πόρων και τη διαχείριση των δαπανών όσον αφορά το «ριάλ, το ξένο νόμισμα και την ενέργεια», καθώς και την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες», γράφει το ιρανικό πρακτορείο. Προφανώς η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν Iranian Presidency Office

Το μήνυμα της χρονικής συγκυρίας της συνάντησης

Οι συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις δηλώσεις με ειδικό βάρος που έκανε ο Ιρανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους που μεταδόθηκε από το IRIB ότι πιστεύει ότι «τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία». Το μήνυμα φαινόταν να έχει στόχευση προς το εσωτερικό του Ιράν και κυρίως την σκληροπυρηνική μερίδα των μουλάδων που επιθυμεί να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και επιδιώκει εκδίκηση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και, από ό,τι γνωρίζω, το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να είχαν θεσπίσει έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση των φερόμενων παραβιάσεων του προηγούμενου μνημονίου τους, αντί να επιτρέψουν στις διαφορές να οδηγήσουν εκ νέου σε στρατιωτική αντιπαράθεση.

«Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις επιλύσουμε τώρα, αν είναι δυνατή μια λύση, κάτι για το οποίο γίνονται προσπάθειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στο Ομάν», είπε ο Ιρανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι ελπίζει το Ιράν να μπορέσει να ξεπεράσει την τρέχουσα κατάσταση που δεν είναι ούτε σε πόλεμο ούτε σε ειρήνη.

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