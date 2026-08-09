Οι ευχές της ΕΠΟ στον Ότο Ρεχάγκελ: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της εθνικής»

Ο άνθρωπος που οδήγησε την εθνική Ελλάδος στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας της, το έπος του EURO 2004, συμπληρώνει 88 χρόνια ζωής και η ΕΠΟ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τα γενέθλια του «αρχιτέκτονα» της μεγαλύτερης ελληνικής ποδοσφαιρικής επιτυχίας.

Ο Γερμανός προπονητής ανέλαβε τα ηνία της γαλανόλευκης το 2001 και αποχώρησε το 2010, μετά την παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, όπου και ήρθε η πρώτη νίκη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με αφορμή τα γενέθλια του Ρεχάγκελ, η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε θερμές ευχές με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ», επισημαίνεται στη λεζάντα.