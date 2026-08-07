Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

Snapshot Την 6η Αυγούστου 2023 εορτάστηκαν με λαμπρότητα τα τέσσερα χρόνια από το θαύμα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς του 2021 στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπι.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και το Ιερό Προσκύνημα, τιμώντας τη σωτήρια επέμβαση πριν η φωτιά απειλήσει το προσκύνημα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε Παρακλητικό Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο, Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και εικόνων με συμμετοχή πλήθους πιστών. Snapshot powered by AI

Με λαμπρότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων μνήμης για το θαύμα της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της 6ης Αυγούστου 2021 στο Νέο Προκόπι, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και το Ιερό Προσκύνημα «Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος», με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την πυρκαγιά που σημάδεψε τη Βόρεια Εύβοια και τη θαυμαστή – όπως πιστεύουν οι πιστοί – κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή απειλήσει το Προσκύνημα.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών ξεκίνησε στις 18:00, με τον Παρακλητικό Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στις 19:00 θα τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και ακολούθησε με την συμμετοχή πλήθους πιστών η λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και της Ιεράς Εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

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