Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

Στη Βραζιλία, ένα γιγαντιαίο έργο υδραυλικής μηχανικής που βρίσκεται υπό κατασκευή υπόσχεται να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας που πλήττουν περιοχές στο εσωτερικό της χώρας.

Το έργο, γνωστό ως «Υδάτινη Ζώνη», στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης νερού στην πολιτεία Σεαρά, μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο καναλιών που θα μεταφέρει τα ύδατα του ποταμού Σάο Φρανσίσκο.

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