Μοσάντ: «Καρατομήθηκαν» δύο διευθυντές για το αποτυχημένο σχέδιο ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Snapshot Ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, απέλυσε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους που ήταν υπεύθυνοι για το αποτυχημένο σχέδιο ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος.

Το σχέδιο προέβλεπε ισραηλινές επιθέσεις κατά θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης και την υποστήριξη κουρδικών μαχητών για την πρόκληση μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Οι δύο απολυθέντες αξιωματούχοι είχαν έρθει σε σύγκρουση με τον Γκόφμαν και αποχώρησαν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης της Μοσάντ.

Η προσπάθεια περιλάμβανε την ανάδειξη του πρώην προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως ηγέτη του Ιράν, αλλά το γραφείο του διέψευσε τις σχετικές αναφορές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε συζητήσει το σχέδιο με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να πείσει για κήρυξη πολέμου. Snapshot powered by AI

Σε ευρύτερη οργανωτική αναδιάρθρωση προχωρούν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού δικτύου Channel 12. Μάλιστα ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν απέλυσε τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών και του Τμήματος για το Ιράν της υπηρεσίας, με τους οποίους ήρθε σε σύγκρουση μόλις ανέλαβε καθήκοντα.

Ο Ρόμαν Γκόφμαν, απέλυσε δύο από τους ανώτατους αξιωματούχους της υπηρεσίας κατασκοπείας, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στενά στην εκπόνηση του αποτυχημένου σχεδίου για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με το Channel 12.

Ο ένας από τους αξιωματούχους κατείχε από τον περασμένο Δεκέμβριο τη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Μοσάντ, ενώ ο άλλος ήταν επικεφαλής του τμήματος του οργανισμού που ασχολείται με το Ιράν.

Το ισραηλινό κανάλι ανέφερε ότι οι δύο αξιωματούχοι ήταν μεταξύ των «αρχιτεκτόνων» ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν με τη βοήθεια μειονοτικών ομάδων εντός της χώρας. Το σχέδιο φέρεται να εναθάρρυνε τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον των μουλάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησε το σχέδιο αυτό όταν προσπαθούσε να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει πόλεμο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Είχαν έρθει σε σύγκρουση

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλέστηκε το Channel 12 ανέφεραν ότι οι δύο αξιωματούχοι και ο Γκόφμαν είχαν έρθει σε σύγκρουση από την αρχή. Ωστόσο τόνισαν ότι οι αποχωρήσεις τους πραγματοποιούνται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης της Μοσάντ, και ότι αναμένεται και οι δύο να παραμείνουν στην υπηρεσία σε άλλες θέσεις.

Πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στον διεθνή Τύπο ανέφεραν ότι το σχέδιο της Μοσάντ προέβλεπε ισραηλινές επιθέσεις εναντίον θέσεων του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης κατά μήκος των συνόρων του Ιράν με το Ιράκ, στις περιοχές με κουρδικές μειονότητες.

Το σχέδιο με τους Κούρδους μαχητές

Σκοπός των επιθέσεων ήταν να ανοίξουν το δρόμο για την είσοδο Κούρδων μαχητών στο Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times». Στη συνέχεια οι Κούρδοι μαχητές θα προωθούνταν σε κουρδικές πόλεις στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας. Η Μοσάντ ανέμενε ότι χιλιάδες νέοι Κούρδοι θα ενωθούν με τους μαχητές, μετατρέποντας την κίνηση σε ένα μαζικό κίνημα που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και την ίδια την Τεχεράνη.

Επιπλέον, σύμφωνα με πολλές αναφορές, θεωρήθηκε ότι αυτό θα συνέβαλε στην ενθάρρυνση ενός μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας με εκατομμύρια διαδηλωτές, με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος. Στην πορεία κρίθηκε ότι ο ξεσηκωμός της κουρδικής μειονότητας στο Ιράν θα πυροδοτούσε το εθνικό φρόνημα των Ιρανών και θα κατέληγε για να λειτουργήσει ενωτικά και όχι να βγάλει στον δρόμο τους Ιρανούς κατά του καθεστώτος.

Η κουρδική επίθεση αποτελούσε ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβλεπε επίσης την ανάδειξη του πρώην σκληροπυρηνικού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως ηγέτη του Ιράν.

Οι New York Times σε δημοσίευμα τον περασμένο μήνα αποκάλυψαν ότι το Ισραήλ έκανε μια πολυετή προσπάθεια για να στρατολογήσει τον Αχμαντινετζάντ, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που περιελάμβανε συνάντηση με τον τότε επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, στο περιθώριο ενός ακαδημαϊκού συνεδρίου - «βιτρίνα» στην Ουγγαρία. Το γραφείο του Αχμαντινετζάντ διέψευσε το δημοσίευμα.