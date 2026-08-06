Παιχνίδι ζωής: Παντρεύεται τον αδελφό του αγοριού που της δώρισε το ήπαρ του πριν από 20 χρόνια

Snapshot Η Μπρούκλιν Ντότσον υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος πριν από 20 χρόνια με δότη τον Μάικλ, αδελφό του αρραβωνιαστικού της Νόα Γουότερς.

Ο Μάικλ, που σκοτώθηκε σε ηλικία 10 ετών, ήταν δωρητής οργάνων σύμφωνα με την επιθυμία του.

Η Ντότσον διαγνώστηκε με σπάνια ηπατική πάθηση το 2003 και είχε μόνο τρεις ημέρες ζωής πριν βρεθεί ο δότης.

Μετά τη μεταμόσχευση, αναπτύχθηκε φιλία και αργότερα σχέση μεταξύ της Ντότσον και του Νόα Γουότερς.

Το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Με τα δεσμά του γάμου θα ενωθεί ένα ζευγάρι με μία πολύ ξεχωριστή ιστορία.

Η μέλλουσα νύφη παντρεύεται τον αδελφό του αγοριού που της έσωσε τη ζωή με δωρεά οργάνων πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Η Μπρούκλιν Ντότσον, όταν ήταν μικρή υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος με δωρητή τον μεγαλύτερο αδελφό του αρραβωνιαστικού της Νόα, Μάικλ, «και οι ζωές τους συνδέθηκαν από εκείνη τη στιγμή», σύμφωνα με την ιστοσελίδα γάμου του ζευγαριού.

Το 2003, η Ντότσον και η οικογένειά της έμαθαν ότι διαγνώστηκε με μια σπάνια ηπατική πάθηση και θα είχε μόνο τρεις ημέρες ζωής, προτρέποντας τους γονείς να επικοινωνήσουν με γραφείο κηδειών.

Η μητέρα της δεν το έβαλε κάτω και περίμενε, μέχρι που βρέθηκε ήπαρ δότη. Η Ντότσον υποβλήθηκε στη σωτήρια χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης στο Νοσοκομείο Παίδων του Σινσινάτι.

Δότης ήταν ο Μάικλ Γουότερς, ο οποίος ήθελε να γίνει δωρητής οργάνων, και όταν σε ηλικία 10 ετών χτυπήθηκε και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο, στο Οχάιο, οι γονείς του εκπλήρωσαν την επιθυμία του να διαθέσουν τα όργανά του σε όποιον το είχε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένου του συκωτιού του στο ετοιμοθάνατο νήπιο από το Κεντάκι.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, μια φιλία ξεκίνησε μεταξύ της Ντότσον και του Νόα Γουότερς και με τα χρόνια η σχέση αυτή εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο.

Το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί στις 26 Σεπτεμβρίου.