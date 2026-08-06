Μητσοτάκης για MyAgro: Αξιοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας

Snapshot Παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Η πλατφόρμα στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της διαφάνειας για τους παραγωγούς.

Η myAGRO ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο και αξιοποιεί την τεχνολογία για την υποστήριξη των αγροτών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε και προώθησε την πλατφόρμα μέσω βίντεο στα social media. Snapshot powered by AI

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αγροτικών επιδοτήσεων, myAGRO παρουσιάστηκε σήμερα στην ΑΑΔΕ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβάλλεται η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την παρουσίαση της πλατφόρμας, το οποίο συνόδεψε με την εξής λεζάντα: «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τη νέα, ουσιαστικά κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Μία πλατφόρμα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο και αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας. myagro.aade.gr»

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