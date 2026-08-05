Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

Μία κάμερα, που ήταν τοποθετημένη στα ανοιχτά της πόλης Ιλουλισάτ στη Γροιλανδία κατέγραψε την εντυπωσιακή στιγμή όπου ένα γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε εντελώς, στέλνοντας κύματα προς την κατεύθυνση της ακτής.

Τα παγόβουνα παραμένουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους κρυμμένα κάτω απ' την επιφάνεια της θάλασσας. Μόλις το 11% του όγκου τους προεξέχει, ενώ το υπόλοιπο τμήμα παραμένει αόρατο.

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