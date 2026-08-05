Κοζάνη: Μεγάλη φωτιά σε παλιά ταβέρνα προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους

Φωτιά σε παλιό κτήριο που στεγαζόταν ταβέρνα προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Κοζάνης, το πρωί της Τετάρτης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται στον παράδρομο της Ολύμπου, στην οδό Ναυαρίνου. Στο κτήριο αυτό στεγαζόταν παλιά η ταβέρνα «Κουτούκι».

Όπως φαίνεται και σε βίντεο του kozanimedia, η φωτιά είναι μεγάλη και βρίσκεται ανάμεσα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, το κτήριο ήταν επενδυμένο από ξύλο στο εσωτερικό του, επομένως πήρε εύκολα έκταση η φωτιά.

Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη τα αίτια που την προκάλεσαν, όμως θεωρείται πιθανό να προκλήθηκε από σκουπίδια. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστική για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, με 12 πυροσβέστες, τρία οχήματα και ένα αγροτικό να επιχειρούν στο σημείο.

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