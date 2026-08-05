Καιρός - Πρόγνωση Μαρουσάκη: Καλοκαίρι με 38αρια – Πού αναμένονται ισχυροί βοριάδες

Υψηλών θερμοκρασιών συνέχεια τις επόμενες ημέρες - Πότε αναμένεται κορύφωση 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός - Πρόγνωση Μαρουσάκη: Καλοκαίρι με 38αρια – Πού αναμένονται ισχυροί βοριάδες
ΚΑΙΡΟΣ
4'
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Snapshot
  • Ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες.
  • Κατά τις θερμές ώρες θα εμφανιστεί αστάθεια κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά με πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες.
  • Ισχυροί έως πολύ ισχυροί βοριάδες, με εντάσεις έως 7 μποφόρ, θα επικρατήσουν στο Βόρειο Αιγαίο.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κατά κύριο λόγο από βόρειες διευθύνσεις με μέτριες έως ισχυρές εντάσεις στις περισσότερες περιοχές.
  • Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές έως το Σάββατο, με πιθανή μικρή άνοδο το Σάββατο.
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Σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός και το επόμενο διάστημα, με την ηλιοφάνεια να αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, έως 38 βαθμούς, διατηρώντας το άκρως καλοκαιρινό σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα, όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί βοριάδες θα επικρατήσουν στο Βόρειο Αιγαίο, με εντάσεις έως 7 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 06-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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