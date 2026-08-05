Βρετανία: Σάλος με το σχέδιο για την πρόωρη αποφυλάκιση 9.000 δραστών ενδοοικογενειακής βίας

Snapshot Περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Βρετανία θα αποφυλακιστούν πρόωρα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα των Εργατικών.

Η πρόωρη αποφυλάκιση αφορά δράστες που εκτίουν το 50% της ποινής τους αντί για τα δύο τρίτα, ενώ μικρότερες ποινές μειώνονται στο ένα τρίτο.

Μετά την αποφυλάκιση, οι δράστες θα παρακολουθούνται με ηλεκτρονικά βραχιολάκια, αλλά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από θύματα, οργανώσεις και βουλευτές.

Παράδειγμα σοβαρών υποθέσεων δείχνει ότι πολλοί αποφυλακισμένοι δράστες ενδοοικογενειακής βίας επανέρχονται σε βίαιες πράξεις, με τραγικές συνέπειες.

Το πρόγραμμα προκαλεί εσωκομματικές εντάσεις στους Εργατικούς και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς για σοβαρούς εγκληματίες. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας αναμένεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι στους δρόμους της Βρετανίας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου προγράμματος πρόωρης αποφυλάκισης της κυβέρνησης των Εργατικών.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Daily Mail, τα σχέδια αυτά προκαλούν τρόμο στα θύματα, καθώς 3.000 δράστες ετησίως θα αφήνονται ελεύθεροι πριν εκτίσουν ολόκληρη την ποινή τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το «πράσινο φως» που άναψε ο Βρετανός Πρωθυπουργός για την πρόωρη αποφυλάκιση ορισμένων από τους πιο σκληρούς εγκληματίες, με εξαίρεση τους βιαστές και τους δράστες των πιο σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Οι αντιδράσεις είναι ήδη σφοδρές. Χθες το βράδυ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οργανώσεις, αλλά και βουλευτές των ίδιων των Εργατικών, εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για την απόφασή της να επιτρέψει την επιστροφή χιλιάδων κακοποιητών στην κοινωνία, πριν λήξει η ποινή τους.

Συστήματα εντοπισμού και πολιτικές αντιδράσεις

Σύμφωνα με αναλύσεις των Συντηρητικών, 9.371 τέτοιοι εγκληματίες θα μπορούσαν να βρεθούν εκτός φυλακής μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το 2029. Μετά την αποφυλάκισή τους, θα τους τοποθετείται ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» παρακολούθησης (electronic tag) για τον εντοπισμό των κινήσεών τους και την ειδοποίηση των αρχών εάν βγουν εκτός των καθορισμένων ζωνών.

Ωστόσο, ο σκιώδης Υπουργός Δικαιοσύνης, Νικ Τίμοθι, χαρακτήρισε «αισχρό» το γεγονός ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται πρόωρη αποφυλάκιση, ακόμη και με αυτά τα μέτρα. «Οι Εργατικοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι και οι υπόλοιποι σεξουαλικοί παραβάτες και άλλοι σοβαροί εγκληματίες θα εξαιρεθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος του κόμματος Reform UK, Σουέλα Μπρέιβερμαν, κατηγόρησε τους Εργατικούς ότι «πετούν χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους».

Από την πλευρά της, η Επίτροπος για την Ενδοοικογενειακή Βία, Ντέιμ Νικόλ Τζέικομπς, υπογράμμισε: «Είναι κρίσιμο η κυβέρνηση να είναι διαφανής σχετικά με την κλίμακα των αποφυλακίσεων, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι για να διατηρηθούν τα θύματα ασφαλή».

Εσωκομματική ανταρσία και οι αλλαγές στον νόμο

Το πρόγραμμα αποφυλακίσεων, το οποίο σχεδιάστηκε για να ανακουφίσει την πίεση στις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές, προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η βουλευτής των Εργατικών, Άλισον Γκάρντνερ, τόνισε ότι «η ασφάλεια των επιζώντων πρέπει να μπει σε πρώτη μοίρα», ενώ η συνάδελφός της Σάρα Τσάμπιον προειδοποίησε ότι ο μειωμένος χρόνος κράτησης δεν προσφέρει καμία εγγύηση σωφρονισμού των «χειριστικών» δραστών.

Βάσει του νέου σχήματος που θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο, εγκληματίες που κανονικά θα έπρεπε να εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής τους, πλέον θα αφήνονται ελεύθεροι έχοντας εκτίσει μόνο το 50%. Αντίστοιχα, δράστες μικρότερων αδικημάτων θα αποφυλακίζονται στο ένα τρίτο της ποινής τους αντί για το μισό.

Η βουλευτής των Συντηρητικών, Βαρόνη Μπέρτιν, προειδοποίησε χθες ότι «είναι βέβαιο πως θα χαθούν ζωές αν αυτό το σχέδιο δεν μελετηθεί σωστά».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης πάντως, απαντώντας στα στοιχεία των Τόρις, δήλωσε: «Πρόκειται για έναν αυθαίρετο αριθμό. Υποθέτει λανθασμένα ότι ο πληθυσμός των φυλακών και τα μοτίβα καταδικών θα παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ συνυπολογίζει άτομα που δεν έχουν καν διαπράξει αδικήματα ακόμη».

Σοκαριστικές υποθέσεις: Όταν οι αποφυλακισμένοι κακοποιητές ξαναχτυπούν

Το παρελθόν έχει δείξει πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η πρόωρη αποφυλάκιση τέτοιων δραστών, με αρκετές υποθέσεις να καταλήγουν σε τραγωδία.

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