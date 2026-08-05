Βρετανία: Σάλος με το σχέδιο για την πρόωρη αποφυλάκιση 9.000 δραστών ενδοοικογενειακής βίας

Πάνω από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας αναμένεται να αποφυλακιστούν πρόωρα στη Βρετανία. Οι αντιδράσεις για το αμφιλεγόμενο σχέδιο των Εργατικών και οι σοκαριστικές υποθέσεις 

Μίλτος Τσεκούρας

Βρετανία: Σάλος με το σχέδιο για την πρόωρη αποφυλάκιση 9.000 δραστών ενδοοικογενειακής βίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Βρετανία θα αποφυλακιστούν πρόωρα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα των Εργατικών.
  • Η πρόωρη αποφυλάκιση αφορά δράστες που εκτίουν το 50% της ποινής τους αντί για τα δύο τρίτα, ενώ μικρότερες ποινές μειώνονται στο ένα τρίτο.
  • Μετά την αποφυλάκιση, οι δράστες θα παρακολουθούνται με ηλεκτρονικά βραχιολάκια, αλλά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από θύματα, οργανώσεις και βουλευτές.
  • Παράδειγμα σοβαρών υποθέσεων δείχνει ότι πολλοί αποφυλακισμένοι δράστες ενδοοικογενειακής βίας επανέρχονται σε βίαιες πράξεις, με τραγικές συνέπειες.
  • Το πρόγραμμα προκαλεί εσωκομματικές εντάσεις στους Εργατικούς και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς για σοβαρούς εγκληματίες.
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Περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας αναμένεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι στους δρόμους της Βρετανίας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου προγράμματος πρόωρης αποφυλάκισης της κυβέρνησης των Εργατικών.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Daily Mail, τα σχέδια αυτά προκαλούν τρόμο στα θύματα, καθώς 3.000 δράστες ετησίως θα αφήνονται ελεύθεροι πριν εκτίσουν ολόκληρη την ποινή τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το «πράσινο φως» που άναψε ο Βρετανός Πρωθυπουργός για την πρόωρη αποφυλάκιση ορισμένων από τους πιο σκληρούς εγκληματίες, με εξαίρεση τους βιαστές και τους δράστες των πιο σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Οι αντιδράσεις είναι ήδη σφοδρές. Χθες το βράδυ, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οργανώσεις, αλλά και βουλευτές των ίδιων των Εργατικών, εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για την απόφασή της να επιτρέψει την επιστροφή χιλιάδων κακοποιητών στην κοινωνία, πριν λήξει η ποινή τους.

Συστήματα εντοπισμού και πολιτικές αντιδράσεις

Σύμφωνα με αναλύσεις των Συντηρητικών, 9.371 τέτοιοι εγκληματίες θα μπορούσαν να βρεθούν εκτός φυλακής μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το 2029. Μετά την αποφυλάκισή τους, θα τους τοποθετείται ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» παρακολούθησης (electronic tag) για τον εντοπισμό των κινήσεών τους και την ειδοποίηση των αρχών εάν βγουν εκτός των καθορισμένων ζωνών.

Ωστόσο, ο σκιώδης Υπουργός Δικαιοσύνης, Νικ Τίμοθι, χαρακτήρισε «αισχρό» το γεγονός ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται πρόωρη αποφυλάκιση, ακόμη και με αυτά τα μέτρα. «Οι Εργατικοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι και οι υπόλοιποι σεξουαλικοί παραβάτες και άλλοι σοβαροί εγκληματίες θα εξαιρεθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος του κόμματος Reform UK, Σουέλα Μπρέιβερμαν, κατηγόρησε τους Εργατικούς ότι «πετούν χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους».

Από την πλευρά της, η Επίτροπος για την Ενδοοικογενειακή Βία, Ντέιμ Νικόλ Τζέικομπς, υπογράμμισε: «Είναι κρίσιμο η κυβέρνηση να είναι διαφανής σχετικά με την κλίμακα των αποφυλακίσεων, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι για να διατηρηθούν τα θύματα ασφαλή».

Εσωκομματική ανταρσία και οι αλλαγές στον νόμο

Το πρόγραμμα αποφυλακίσεων, το οποίο σχεδιάστηκε για να ανακουφίσει την πίεση στις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές, προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η βουλευτής των Εργατικών, Άλισον Γκάρντνερ, τόνισε ότι «η ασφάλεια των επιζώντων πρέπει να μπει σε πρώτη μοίρα», ενώ η συνάδελφός της Σάρα Τσάμπιον προειδοποίησε ότι ο μειωμένος χρόνος κράτησης δεν προσφέρει καμία εγγύηση σωφρονισμού των «χειριστικών» δραστών.

Βάσει του νέου σχήματος που θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο, εγκληματίες που κανονικά θα έπρεπε να εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής τους, πλέον θα αφήνονται ελεύθεροι έχοντας εκτίσει μόνο το 50%. Αντίστοιχα, δράστες μικρότερων αδικημάτων θα αποφυλακίζονται στο ένα τρίτο της ποινής τους αντί για το μισό.

Η βουλευτής των Συντηρητικών, Βαρόνη Μπέρτιν, προειδοποίησε χθες ότι «είναι βέβαιο πως θα χαθούν ζωές αν αυτό το σχέδιο δεν μελετηθεί σωστά».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης πάντως, απαντώντας στα στοιχεία των Τόρις, δήλωσε: «Πρόκειται για έναν αυθαίρετο αριθμό. Υποθέτει λανθασμένα ότι ο πληθυσμός των φυλακών και τα μοτίβα καταδικών θα παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ συνυπολογίζει άτομα που δεν έχουν καν διαπράξει αδικήματα ακόμη».

Σοκαριστικές υποθέσεις: Όταν οι αποφυλακισμένοι κακοποιητές ξαναχτυπούν

Το παρελθόν έχει δείξει πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η πρόωρη αποφυλάκιση τέτοιων δραστών, με αρκετές υποθέσεις να καταλήγουν σε τραγωδία.

Λεωνίδας Γεωργάλλας: Την οδήγησε στον θάνατο στην προσπάθειά της να σωθεί

Ο 54χρονος Λεωνίδας Γεωργάλλας είχε φυλακιστεί το 2008 στη Νέα Ζηλανδία επειδή οδηγούσε μανιωδώς το αυτοκίνητό του, ενώ η τρομοκρατημένη σύζυγός του κρατιόταν από το καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί κάταγμα στο κρανίο. Μετά την αποφυλάκισή του μετακόμισε στη Βρετανία, όπου σύναψε σχέση με την 39χρονη Κάθλιν Τζον. Παρά τα περιοριστικά μέτρα για κακοποίηση εις βάρος της, τον Νοέμβριο του 2023 καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατό της. Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα χτυπήματά του, έπεσε από παράθυρο τρίτου ορόφου.

Μαρκ Μπράζαντ: Μαχαίρωσε μητέρα μπροστά στο μωρό της

Ο Μαρκ Μπράζαντ, με ιστορικό επιθέσεων σε γυναίκες, αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο του 2019. Αντί να οδηγηθεί σε ασφαλή δομή όπως προβλεπόταν, έξι μόλις μέρες μετά την αποφυλάκισή του, παραμόνευε και επιτέθηκε στην 36χρονη Τζοζεφίν Κόνλον, κόβοντάς την στο πρόσωπο και τον λαιμό μέρα μεσημέρι, την ώρα που έκανε βόλτα το μωρό της με το καρότσι. Καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας.

Ντέιβιντ ΜακΚόρκελ: Η δολοφονία και το βεβαρημένο ποινικό μητρώο

Ο Ντέιβιντ ΜακΚόρκελ δολοφόνησε την 61χρονη σύντροφό του, Νταϊάν Ντάιερ, το 2019. Της προκάλεσε 71 τραύματα και τη στραγγάλισε. Είχε μακρύ παρελθόν κακοποίησης γυναικών και το 2002 είχε καταδικαστεί για ξυλοδαρμό. Παρότι είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο 22 καταδικών, έβρισκε πάντα τον δρόμο για την ελευθερία, μέχρι την καταδίκη του σε τουλάχιστον 21,5 χρόνια κάθειρξη για αυτή την «άγρια» δολοφονία.

Σέιν Μαρτς: Μαχαίρωσε 19 φορές την έγκυο σύντροφό του

Τον περασμένο Ιούλιο, ο 47χρονος Σέιν Μαρτς δολοφόνησε την 32χρονη Αλάνα Οδυσσέως, η οποία διένυε την όγδοη εβδομάδα της εγκυμοσύνης της. Ο Μαρτς είχε σκοτώσει παλαιότερα έναν 17χρονο (το 2000) και είχε αποφυλακιστεί υπό όρους. Παρά τις ενδείξεις ότι είχε γίνει βίαιος απέναντι στην Οδυσσέως, οι υπηρεσίες επιτήρησης είχαν σταματήσει να τον παρακολουθούν. Τη μαχαίρωσε 19 φορές με μαχαίρι κουζίνας και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη σύλληψή του ούρλιαζε: «Τη μαχαίρωσα, τη σκότωσα... δεν μετανιώνω για τίποτα».

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