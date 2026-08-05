Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Συνελήφθη ένοπλος με βαρύ οπλισμό στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ

Snapshot Συνελήφθη 38χρονος ένοπλος με βαρύ οπλισμό στο γήπεδο γκολφ Trump National στην Καλιφόρνια πριν από προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο συλληφθείς φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε τον χώρο, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του απαγορευμένα πυρομαχικά και όπλα.

Στην έρευνα της οικίας του εντοπίστηκε παράνομα τροποποιημένο τυφέκιο AR, επιπλέον όπλα, θωράκιση σώματος και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεση απειλή για την κοινότητα ή το προεδρικό πρόσωπο, αλλά ο ύποπτος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Το περιστατικό προστίθεται σε σειρά απειλών κατά του Τραμπ, ο οποίος έχει επιβιώσει από τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη ενός 38χρονου ενόπλου στο γήπεδο γκολφ Trump National στο Ράντσο Πάλος Βέρντες του Λος Άντζελες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην περιοχή για μια προεκλογική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο συλληφθείς, ονόματι Ζανίν Τζον Ταέλε, εντοπίστηκε από πράκτορες με πολιτικά να κινείται ύποπτα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Ο 38χρονος τραβούσε φωτογραφίες, βιντεοσκοπούσε τον χώρο και παρακολουθούσε στενά τις προετοιμασίες των μέτρων ασφαλείας. Η αστυνομική επέμβαση αποκάλυψε ότι ο άνδρας αναζητούνταν ήδη από γειτονικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε γεμιστήρας με απαγορευμένα πυρομαχικάς. Στο όχημά του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο του γηπέδου γκολφ, οι αρχές εντόπισαν ένα γεμάτο πιστόλι και επιπλέον απαγορευμένους γεμιστήρες.

Η υπόθεση έλαβε ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις όταν κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του FBI και του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες πραγματοποίησε έφοδο στην οικία του υπόπτου στην περιοχή Ντάουνι. Κατά την έρευνα ανακαλύφθηκε βαρύς οπλισμός, ο οποίος περιλάμβανε παράνομα τροποποιημένο τυφέκιο τύπου AR, ένα επιπλέον πιστόλι, θωράκιση σώματος, πυρομαχικά, καθώς και πολλά σημειωματάρια «που περιείχαν ανησυχητικές δηλώσεις».

Αν και οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί άμεση ή αξιόπιστη απειλή για την κοινότητα, ο ύποπτος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για οπλοκατοχή και κατοχή απαγορευμένων πυρομαχικών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τη Μυστική Υπηρεσία.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψης του προέδρου στην Καλιφόρνια για ένα δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων για τους Ρεπουμπλικάνους στο γήπεδο γκολφ του. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επρόκειτο να εκφωνήσει μια ομιλία επικριτική για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται ευρέως ότι σχεδιάζει να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές του 2028, μετά το τέλος της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Σήμερα Τετάρτη (5/8), ο Τραμπ θα ταξιδέψει στο Λας Βέγκας για να εκφωνήσει ομιλία σε καζίνο, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εντείνεται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με την ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο να είναι αμφίρροπη.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προηγούμενες απειλές με στόχο τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβιώσει από τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια. Μετά την πιο πρόσφατη, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο, η ομάδα ασφαλείας του Τραμπ δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τα πρωτόκολλά της για την προστασία του προέδρου. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν διευκρινίσει εάν ο ύποπτος στο Ράντσο Πάλος Βέρντες επιδίωκε να βλάψει τον Τραμπ και δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με τέτοιους ισχυρισμούς.

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