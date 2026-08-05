Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Συνελήφθη ένοπλος με βαρύ οπλισμό στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ

Οι αρχές στην Καλιφόρνια συνέλαβαν έναν ένοπλο άνδρα κοντά στο γήπεδο γκολφ του ΝτόναλντΤραμπ, λίγο πριν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου

Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Συνελήφθη ένοπλος με βαρύ οπλισμό στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 38χρονος ένοπλος με βαρύ οπλισμό στο γήπεδο γκολφ Trump National στην Καλιφόρνια πριν από προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο συλληφθείς φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε τον χώρο, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του απαγορευμένα πυρομαχικά και όπλα.
  • Στην έρευνα της οικίας του εντοπίστηκε παράνομα τροποποιημένο τυφέκιο AR, επιπλέον όπλα, θωράκιση σώματος και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεση απειλή για την κοινότητα ή το προεδρικό πρόσωπο, αλλά ο ύποπτος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για οπλοκατοχή.
  • Το περιστατικό προστίθεται σε σειρά απειλών κατά του Τραμπ, ο οποίος έχει επιβιώσει από τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη ενός 38χρονου ενόπλου στο γήπεδο γκολφ Trump National στο Ράντσο Πάλος Βέρντες του Λος Άντζελες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην περιοχή για μια προεκλογική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο συλληφθείς, ονόματι Ζανίν Τζον Ταέλε, εντοπίστηκε από πράκτορες με πολιτικά να κινείται ύποπτα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Ο 38χρονος τραβούσε φωτογραφίες, βιντεοσκοπούσε τον χώρο και παρακολουθούσε στενά τις προετοιμασίες των μέτρων ασφαλείας. Η αστυνομική επέμβαση αποκάλυψε ότι ο άνδρας αναζητούνταν ήδη από γειτονικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε γεμιστήρας με απαγορευμένα πυρομαχικάς. Στο όχημά του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο του γηπέδου γκολφ, οι αρχές εντόπισαν ένα γεμάτο πιστόλι και επιπλέον απαγορευμένους γεμιστήρες.

Η υπόθεση έλαβε ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις όταν κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του FBI και του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες πραγματοποίησε έφοδο στην οικία του υπόπτου στην περιοχή Ντάουνι. Κατά την έρευνα ανακαλύφθηκε βαρύς οπλισμός, ο οποίος περιλάμβανε παράνομα τροποποιημένο τυφέκιο τύπου AR, ένα επιπλέον πιστόλι, θωράκιση σώματος, πυρομαχικά, καθώς και πολλά σημειωματάρια «που περιείχαν ανησυχητικές δηλώσεις».

Αν και οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί άμεση ή αξιόπιστη απειλή για την κοινότητα, ο ύποπτος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για οπλοκατοχή και κατοχή απαγορευμένων πυρομαχικών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τη Μυστική Υπηρεσία.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψης του προέδρου στην Καλιφόρνια για ένα δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων για τους Ρεπουμπλικάνους στο γήπεδο γκολφ του. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επρόκειτο να εκφωνήσει μια ομιλία επικριτική για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται ευρέως ότι σχεδιάζει να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές του 2028, μετά το τέλος της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Σήμερα Τετάρτη (5/8), ο Τραμπ θα ταξιδέψει στο Λας Βέγκας για να εκφωνήσει ομιλία σε καζίνο, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εντείνεται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με την ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο να είναι αμφίρροπη.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προηγούμενες απειλές με στόχο τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβιώσει από τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια. Μετά την πιο πρόσφατη, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο, η ομάδα ασφαλείας του Τραμπ δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τα πρωτόκολλά της για την προστασία του προέδρου. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν διευκρινίσει εάν ο ύποπτος στο Ράντσο Πάλος Βέρντες επιδίωκε να βλάψει τον Τραμπ και δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με τέτοιους ισχυρισμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πύραυλος της SpaceX θα συντριβεί σήμερα στη Σελήνη – Πίδακας σκόνης μπορεί να φτάσει σε ύψος 100 χιλιομέτρων

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (5/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Συνελήφθη ένοπλος με βαρύ οπλισμό στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ

07:40WHAT THE FACT

Τέλος το πλύσιμο των ρούχων: Αυτό είναι το μπλουζάκι που «αντέχει» άπλυτο για 30 ημέρες

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά αν δεν ανοίξει σύντομα τα Στενά του Ορμούζ» - Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Οι καταναλωτές γίνονται… κυνηγοί των καλύτερων τιμών στα ράφια – Γιατί προτιμούν τις μεγαλύτερες συσκευασίες

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει χρώμα η Γη: Τι είναι η λευκαύγεια - Η σχέση με την υπερθέρμανση του πλανήτη

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοχικά - Κυκλάδες: Εξωπραγματικές οι τιμές για τους… Έλληνες – Τα νησιά που ξεπερνούν «χαλαρά» τα 10.000 ευρώ/τ.μ. και ποιοι αγοράζουν

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (5/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις με διευρυμένα οικονομικά κριτήρια - Τι περιλαμβάνει το voucher

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Κατέθεσε δύο φωτογραφίες ο 41χρονος πριν από την προφυλάκισή του - Τι υποστήριξε

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Ο Αφγανός «δολοφόνος με τη βαλίτσα» και το θρίλερ – Οι υποψίες για εμμονή, απόρριψη και το μοιραίο βράδυ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Μυστρά: Έψαχναν τον 90χρονο στην Καισαριανή και τον βρήκαν νεκρό στον καταψύκτη - Πώς ο 55χρονος επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές

06:54ΕΥ ΖΗΝ

Τι πολύτιμο προσφέρει στην υγεία μας η παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα

06:46LIFESTYLE

ALPHA: Οι παρουσιάστριες που «ανοίγουν» τη νέα τηλεοπτική σεζόν

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι το Σαββατοκύριακο – Η τάση μέχρι τις 15 Αυγούστου

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη δυτική Αττική – Σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Μοτοσικλετιστής κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

05:02LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Κατέθεσε δύο φωτογραφίες ο 41χρονος πριν από την προφυλάκισή του - Τι υποστήριξε

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Ο Αφγανός «δολοφόνος με τη βαλίτσα» και το θρίλερ – Οι υποψίες για εμμονή, απόρριψη και το μοιραίο βράδυ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Μυστρά: Έψαχναν τον 90χρονο στην Καισαριανή και τον βρήκαν νεκρό στον καταψύκτη - Πώς ο 55χρονος επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις με διευρυμένα οικονομικά κριτήρια - Τι περιλαμβάνει το voucher

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή για τη σύγκρουση ελικοπτέρων: Πιθανότατα δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό – Τι λέει ο Καραϊωσηφίδης

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νόμιζε ότι έχασε το παιδί του στο αεροδρόμιο, αλλά το είχε… ξεχάσει στο κατάλυμα που έμεναν

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι το Σαββατοκύριακο – Η τάση μέχρι τις 15 Αυγούστου

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

06:54ΕΥ ΖΗΝ

Τι πολύτιμο προσφέρει στην υγεία μας η παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοχικά - Κυκλάδες: Εξωπραγματικές οι τιμές για τους… Έλληνες – Τα νησιά που ξεπερνούν «χαλαρά» τα 10.000 ευρώ/τ.μ. και ποιοι αγοράζουν

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ηφαίστειο που σκότωσε 30.000 μέσα σε λίγα λεπτά ξυπνά ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Μυστρά: Το ξενοδοχείο φάντασμα, η σύνταξη και ο νεκρός πατέρας στον καταψύκτη - Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:46LIFESTYLE

ALPHA: Οι παρουσιάστριες που «ανοίγουν» τη νέα τηλεοπτική σεζόν

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ένα μαμούθ και ναυάγια: Αρχαία μυστικά αποκαλύπτονται καθώς στεγνώνει ιστορικός ποταμός στην Ευρώπη

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς που κατέκαψε Αττική και Βοιωτία

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στο Πόρτο Ράφτη: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ