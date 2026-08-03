Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

4/8/2026 6:30:00 πμ4/8/2026 5:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ336Συντήρηση
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 10:00:00 πμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΕΚΑΒΗΣ - ΑΛΚΗΣΤΗΣ337Κατασκευές
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΚΑΝΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ έως κάθετο: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ904Λειτουργία
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΝΑΦΗΣ απο κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ903Λειτουργία
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ απο κάθετο: ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ875Λειτουργία
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 273 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1018Κατασκευές
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1020Κατασκευές
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1019Κατασκευές
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 12:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΑΔΝΗΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΑΝΔΗΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΑΝΔΗΣ απο κάθετο: ΠΗΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΠ. ΠΑΤΣΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ906Λειτουργία
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 248, ΝΟ 252, ΝΟ 260 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1017Κατασκευές
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 2:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΘΗΤΗ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.507Λειτουργία
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1718Λειτουργία
4/8/2026 8:00:00 πμ4/8/2026 4:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ.510Κατασκευές
4/8/2026 8:30:00 πμ4/8/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ΝΟ 21 - 23 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 51 έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 42 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ ΝΟ 64 απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔ. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ1025Κατασκευές
4/8/2026 8:30:00 πμ4/8/2026 5:30:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΣΤΗΝ Β.Ι.Π.Ε, ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ Κατασκευές
4/8/2026 10:00:00 πμ4/8/2026 11:30:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 11:30 πμ1021Κατασκευές
4/8/2026 10:00:00 πμ4/8/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΚΗΠΩΝ.508Κατασκευές
4/8/2026 11:00:00 πμ4/8/2026 2:00:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1022Κατασκευές
4/8/2026 11:00:00 πμ4/8/2026 3:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΖΗΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1016Κατασκευές
4/8/2026 12:00:00 μμ4/8/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΙΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ876Λειτουργία
4/8/2026 12:30:00 μμ4/8/2026 3:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ1023Κατασκευές
4/8/2026 2:00:00 μμ4/8/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ905Λειτουργία
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