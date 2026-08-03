Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|4/8/2026 6:30:00 πμ
|4/8/2026 5:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ
|336
|Συντήρηση
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 10:00:00 πμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΕΚΑΒΗΣ - ΑΛΚΗΣΤΗΣ
|337
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΚΑΝΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ έως κάθετο: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|904
|Λειτουργία
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΝΑΦΗΣ απο κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|903
|Λειτουργία
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ απο κάθετο: ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|875
|Λειτουργία
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 273 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1018
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1020
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1019
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΑΔΝΗΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΑΝΔΗΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΑΝΔΗΣ απο κάθετο: ΠΗΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΠ. ΠΑΤΣΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|906
|Λειτουργία
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 248, ΝΟ 252, ΝΟ 260 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1017
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 2:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΘΗΤΗ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|507
|Λειτουργία
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1718
|Λειτουργία
|4/8/2026 8:00:00 πμ
|4/8/2026 4:00:00 μμ
|ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ.
|510
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:30:00 πμ
|4/8/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ΝΟ 21 - 23 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 51 έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 42 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ ΝΟ 64 απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔ. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1025
|Κατασκευές
|4/8/2026 8:30:00 πμ
|4/8/2026 5:30:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΣΤΗΝ Β.Ι.Π.Ε, ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|Κατασκευές
|4/8/2026 10:00:00 πμ
|4/8/2026 11:30:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1021
|Κατασκευές
|4/8/2026 10:00:00 πμ
|4/8/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΚΗΠΩΝ.
|508
|Κατασκευές
|4/8/2026 11:00:00 πμ
|4/8/2026 2:00:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1022
|Κατασκευές
|4/8/2026 11:00:00 πμ
|4/8/2026 3:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1016
|Κατασκευές
|4/8/2026 12:00:00 μμ
|4/8/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΙΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|876
|Λειτουργία
|4/8/2026 12:30:00 μμ
|4/8/2026 3:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ
|1023
|Κατασκευές
|4/8/2026 2:00:00 μμ
|4/8/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|905
|Λειτουργία
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