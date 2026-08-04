Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου

Η τιμή του ελαιολάδου αναμένεται να αυξηθεί ξανά καθώς οι ευρωπαϊκές καλλιέργειες πλήττονται από τους φονικούς καύσωνες. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των πυρκαγιών θα εκτοξεύουν το κόστος σε μία σειρά από τρόφιμα

Νατάσα Παυλοπούλου

Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι φονικοί καύσωνες, η ξηρασία και οι πυρκαγιές στην Ευρώπη προκαλούν μείωση της παραγωγής και αύξηση των τιμών σε πολλές καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένου του ελαιολάδου.
  • Η παραγωγή σταφυλιών στη Γαλλία αναμένεται μειωμένη κατά 10% με μια από τις πιο πρώιμες συγκομιδές που έχουν καταγραφεί, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
  • Η Ισπανία προβλέπει μείωση της παραγωγής δημητριακών το 2026-27 σε περίπου 18,5 εκατομμύρια τόνους, από 24 εκατομμύρια τόνους πέρυσι, παρά τα μέτρα προσαρμογής των αγροτών.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει τις προβλέψεις συγκομιδής για ηλίανθους, καλαμπόκι, πατάτες και σόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Οι παραγωγοί ελαιολάδου αναμένουν νέα αύξηση των τιμών το φθινόπωρο, καθώς οι συνθήκες ακραίας ζέστης και ξηρασίας επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση και ποιότητα των ελαιόδεντρων.
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Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν ότι θα μειωθεί η παραγωγή τροφίμων και θα αυξηθούν οι τιμές, καθώς μία σειρά από καλλιέργειες, από το καλαμπόκι μέχρι τις σαλάτες, υποφέρουν ως αποτέλεσμα της ακραίας ζέστης, της ξηρασίας και των πυρκαγιών. Οι ελαιώνες έχουν επίσης πληγεί, καθώς η κλιματική κρίση οδηγεί τις θερμοκρασίες σε ολόκληρη την ήπειρο σε νέα ιστορικά υψηλά , πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος του ελαιολάδου -που ήδη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα- θα αρχίσει να εκτοξεύεται ξανά.

Η ένωση καλλιεργητών λαχανικών Légumes de France προειδοποίησε ότι χιλιάδες τόνοι προϊόντων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ έχουν χαθεί - ανάμεσά τους φύλλα σαλάτας, καρότα, πράσα, σκόρδα και κρεμμύδια, ενώ η παραγωγή σε ορισμένες καλλιέργειες αναμένεται να μειωθεί στο μισό λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων.

Ο καύσωνας στη Γαλλία έχει επίσης περιορίσει την ανάπτυξη των σταφυλιών σε οινοπαραγωγικές περιοχές, όπως η Καμπανία, το Μπορντό και η Βουργουνδία, απειλώντας μια μικρότερη σοδειά και μια από τις πιο πρώιμες συγκομιδές που έχουν καταγραφεί. Στην Καμπανία, οι παραγωγοί αναμένουν την πιο πρώιμη συγκομιδή που έχει σημειωθεί ποτέ, με τη συγκομιδή να είναι πιθανό να ξεκινήσει γύρω στις 15 Αυγούστου, περίπου ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι συνηθιζόταν πριν από μερικές δεκαετίες. Οι καλλιεργητές αναμένουν τώρα ότι οι αποδόσεις σταφυλιών θα είναι περίπου 10% μικρότερες από πέρυσι, ανέφερε το Reuters.

Spain Fires

Στην Ισπανία, το υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι η καλλιέργεια δημητριακών της χώρας για το 2026-27 θα μειωθεί από τα 24 εκατομμύρια τόνους του περασμένου έτους σε λίγο περισσότερο από 18,5 εκατομμύρια τόνους – μια πρόβλεψη που είχε γίνει πριν από τις πυρκαγιές .

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι αγρότες της Ισπανίας είναι πιο προσαρμοσμένοι σε θερμές και ξηρές συνθήκες, καλλιεργώντας ποικιλίες που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και αξιοποιώντας περισσότερο την άρδευση και την αποθήκευση νερού για τη διαχείριση περιόδων ξηρασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει τις προβλέψεις για τη συγκομιδή σε ένα ολόκληρο μενού καλλιεργειών, με τις προσδοκίες για τους ηλίανθους, απαραίτητους για τα μαγειρικά έλαια, να μειώνονται κατά 7%. Εν τω μεταξύ, το καλαμπόκι έχει μειωθεί κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη και οι προσδοκίες για τις πατάτες και τη σόγια έχουν μειωθεί κατά 3%. Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν πληγεί λιγότερο από άλλες, με τη Ρουμανία, για παράδειγμα, να δέχεται περισσότερες βροχοπτώσεις και την καλλιέργεια σιταριού στην Ιταλία να αποδεικνύεται ανθεκτική.

Ο οργανισμός γεωργικού εμπορίου ASAJA δήλωσε ότι οι άμεσες ζημιές από την πυρκαγιά έπληξαν οπωρώνες, αμπελώνες, γεωργικές εκτάσεις και θερμοκήπια - επηρεάζοντας εσπεριδοειδή, αβοκάντο, αμύγδαλα, αμπελώνες, λαχανικά και ελαιώνες - ενώ η έλλειψη νερού και οι ακραίες θερμοκρασίες έπληξαν την παραγωγή ντομάτας και καλαμποκιού.

«Ενώ οι απώλειες στην τοπική παραγωγή ενδέχεται να μειώσουν τον όγκο των εξαγωγών για ορισμένα προϊόντα», δήλωσε εκπρόσωπος, η κύρια ανησυχία ήταν «το υψηλότερο κόστος παραγωγής» και όχι οι περιορισμοί στο διεθνές εμπόριο.

Οι παραγωγοί ελαιολάδου δήλωσαν ότι αναμένουν μια ακόμη αύξηση των τιμών φέτος, καθώς οι καλλιεργητές αγωνίζονται με έναν συνδυασμό ακραίας ζέστης, ξηρασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρκαγιών. Ελαιώνες έχουν καεί στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία αυτό το καλοκαίρι και ακόμη και εκείνοι που γλίτωσαν τη φωτιά δοκιμάζονται από την τέφρα και την κακή ποιότητα αέρα. Ο εξαιρετικά ζεστός καιρός έχει επίσης προκαλέσει αύξηση των παρασίτων, των ασθενειών και των σφοδρών καταιγίδων, ενώ έχει επηρεάσει και το μέγεθος των καρπών.

Greece Europe Olive Oil

AP

Η τιμή του ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο είχε μειωθεί από την κορύφωση που είχε καταγράψει πριν από δύο χρόνια, η οποία οφειλόταν στην αυξανόμενη ζήτηση, τον ζεστό και ξηρό καιρό και την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών. Ωστόσο, οι τιμές για ένα μπουκάλι έξτρα παρθένου ελαιολάδου ενός λίτρου στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν κατά μέσο όρο πάνω από 7 λίρες και έχουν αρχίσει να αυξάνονται ξανά τους τελευταίους μήνες.

Η Sarah Vachon, ιδρύτρια της ομάδας ελαιολάδου Citizens of Soil, δήλωσε: «Εκτός αν ο καιρός τεθεί υπό έλεγχο σύντομα, θα πρέπει να αναμένουμε αύξηση των τιμών το φθινόπωρο». Ο Walter Zanre, επικεφαλής του βρετανικού βραχίονα της μάρκας ελαιολάδου Filippo Berio, δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες στην Ισπανία, τον κύριο παραγωγό ελαιολάδου στην Ευρώπη, ήταν πιο κοντά στο φυσιολογικό από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, αλλά τα δέντρα υποφέρουν από ξηρασία, η οποία μπορεί να τα ωθήσει να χάσουν καρπούς.

«Ο συνδυασμός της απώλειας καρπών που προκαλείται από την ξηρασία και μιας πρόωρης συγκομιδής θα παρακολουθείται στενά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς και οι δύο παράγοντες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ουσιαστικά τον όγκο παραγωγής ελαιολάδου και τις τιμές αγοράς για [το επόμενο έτος]», είπε.

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