Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι η 75χρονη που αγνοούνταν - Την εντόπισε περαστικός

Snapshot Η 75χρονη Αιμιλία εντοπίστηκε νεκρή σε προχωρημένη αποσύνθεση σε αγροτική περιοχή στα Χανιά.

Η σορός βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν την κατάσταση της σορού, δυσκολεύοντας τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

Η Αιμιλία αγνοούνταν από τις 23 Ιουλίου και οι έρευνες περιλάμβαναν αστυνομικές δυνάμεις, εθελοντές και drone.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου και αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 75χρονης στα Χανιά, καθώς η σορός της εντοπίστηκε σε χωράφι το βράδυ της Δευτέρας σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας εντόπισε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχεραίνει τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή εκτιμάται ότι έχουν επηρεάσει την κατάσταση της σορού, με αποτέλεσμα τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου της 75χρονης να αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Η 75χρονη αγνοούνταν από την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τις προηγούμενες ημέρες. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, εθελοντές, μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για την κάλυψη της περιοχής.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 75χρονη.

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