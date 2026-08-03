Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια»

Snapshot Η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική έχει χωριστεί σε τρεις τομείς με γενικότερη ύφεση, αλλά παραμένουν ενεργές θερμές εστίες στην περιοχή της Ψάθας.

Επιχειρούν 450 πυροσβέστες μαζί με δυνάμεις από Γαλλία και Ρουμανία, σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αναφλέξεων, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες.

Δεν έχει σημειωθεί πρόβλημα σε οικίες στην Ψάθα, αλλά υπάρχουν ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και με τα πρώτα εναέρια μέσα το πρωί. Snapshot powered by AI

Τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα παρουσίασε εκ νέου ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε:

«Έχουμε χωρίσει την περιοχή σε τρεις τομείς. Στο Β-ΒΑ κομμάτι απέναντι από την Ψάθα που βλέπει τα Βίλια, το δεύτερο αφορά στο Ν - ΝΔ προς Ψάθα, Λούμπα και το τρίτο ΝΑ στην περιοχή Κανδηλίου και της μονής που υπάρχει εκεί και το κομμάτι που βλέπει στα Μέγαρα. Υπάρχει μια γενικότερη ύφεση. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο έχε κάψει πολύ μεγάλη έκταση

Το πιο ενεργό κομμάτι υπάρχει στην Ψάθα, είναι πολλά ‘καντηλάκια’ που επανενεργοποιούν θερμές εστίες.

Αντιθέτως πιο νότια στη Λούμπα, στη Ζάχουλη ή πιο νότια εκεί που βρίσκεται το Κανδήλι είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, όλο το βράδυ αναμένεται να είναι πιο ήρεμη κατάσταση

Επιχειρούν 450 πυροσβέστες μαζί δυνάμεις από Γαλλία, και Ρουμανία.

Σε συνεργασία με το υπ. Άμυνας έχουμε χαράξει αντιπυρικές ζώνες . Οχήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αττικής έχουν διανοίξει ζώνες, έχουν φέρει υδροφόρες.

Ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη περίμετρος και ιδιαιτέρως τις μεσημβρινές ώρες, αυτό είναι το στοίχημα κάθε μέρας, κάθε μεσημέρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία υπάρχουν αναφλέξεις και αυτό δημιουργεί νέα μέτωπα

Αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μαζί με τα πρώτα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της μέρας θα προσπαθήσουμε να κατασβεστεί κάθε εστία, να μην έρθει το μεσημέρι.

Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, θα απαιτηθεί κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεσή της»

Για την Ψάθα συμπλήρωσε: Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στην Ψάθα. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα σε οικία αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν προβλήματα σε γεωργικές εκτάσεις

Τέλος επανέλαβε ότι το πιο δύσκολο μέτωπο, το πιο ενεργό του κομμάτι, λόγω του αναγλύφου της περιοχής είναι πάνω από την Ψάθα.

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