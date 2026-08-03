Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια»

Νεότερη ενημέρωση από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος 

Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική έχει χωριστεί σε τρεις τομείς με γενικότερη ύφεση, αλλά παραμένουν ενεργές θερμές εστίες στην περιοχή της Ψάθας.
  • Επιχειρούν 450 πυροσβέστες μαζί με δυνάμεις από Γαλλία και Ρουμανία, σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
  • Η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αναφλέξεων, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες.
  • Δεν έχει σημειωθεί πρόβλημα σε οικίες στην Ψάθα, αλλά υπάρχουν ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις.
  • Η κατάσβεση της πυρκαγιάς θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και με τα πρώτα εναέρια μέσα το πρωί.
Snapshot powered by AI

Τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα παρουσίασε εκ νέου ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε:

«Έχουμε χωρίσει την περιοχή σε τρεις τομείς. Στο Β-ΒΑ κομμάτι απέναντι από την Ψάθα που βλέπει τα Βίλια, το δεύτερο αφορά στο Ν - ΝΔ προς Ψάθα, Λούμπα και το τρίτο ΝΑ στην περιοχή Κανδηλίου και της μονής που υπάρχει εκεί και το κομμάτι που βλέπει στα Μέγαρα. Υπάρχει μια γενικότερη ύφεση. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο έχε κάψει πολύ μεγάλη έκταση

Το πιο ενεργό κομμάτι υπάρχει στην Ψάθα, είναι πολλά ‘καντηλάκια’ που επανενεργοποιούν θερμές εστίες.

Αντιθέτως πιο νότια στη Λούμπα, στη Ζάχουλη ή πιο νότια εκεί που βρίσκεται το Κανδήλι είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, όλο το βράδυ αναμένεται να είναι πιο ήρεμη κατάσταση

Επιχειρούν 450 πυροσβέστες μαζί δυνάμεις από Γαλλία, και Ρουμανία.

Σε συνεργασία με το υπ. Άμυνας έχουμε χαράξει αντιπυρικές ζώνες . Οχήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αττικής έχουν διανοίξει ζώνες, έχουν φέρει υδροφόρες.

Ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη περίμετρος και ιδιαιτέρως τις μεσημβρινές ώρες, αυτό είναι το στοίχημα κάθε μέρας, κάθε μεσημέρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία υπάρχουν αναφλέξεις και αυτό δημιουργεί νέα μέτωπα

Αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μαζί με τα πρώτα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της μέρας θα προσπαθήσουμε να κατασβεστεί κάθε εστία, να μην έρθει το μεσημέρι.

Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, θα απαιτηθεί κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεσή της»

Για την Ψάθα συμπλήρωσε: Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στην Ψάθα. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα σε οικία αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν προβλήματα σε γεωργικές εκτάσεις

Τέλος επανέλαβε ότι το πιο δύσκολο μέτωπο, το πιο ενεργό του κομμάτι, λόγω του αναγλύφου της περιοχής είναι πάνω από την Ψάθα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην φωτιά στην Αιγιάλεια

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 1.500 μπουκάλια νερό στους πυροσβέστες

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο Ρέθυμνο στο τρισάγιο για τους δύο πυροσβέστες στο σημείο της τραγωδίας

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σφοδρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Σώθηκαν από θαύμα δύο νεαροί

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κέβιν Κίγκαν: Η τελευταία επιθυμία της οικογένειας – «Μας αγγίζει βαθιά η αγάπη του κόσμου»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ακατάλληλο προς πόση το νερό στη Σίβηρη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν παίζει μπάλα - Η πάσα στην τελετή λήξης του «Big Break»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο θέαμα στην Κρήτη – Μετέφερε πλυντήριο πάνω σε μηχανάκι

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Χειριστής σκάφους τα έκανε... θάλασσα και «καβάλησε» δύο πλοιάρια - Βίντεο

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Πυροσβέστες άφησαν χωριό στην τύχη των πυρκαγιών για να σώσουν βίλες εκατομμυριούχων

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Δύο νεκροί από επιδημία παρασίτου – Πάνω από 11.000 τα κρούσματα

22:18LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Αποκαλύφθηκε ο τίτλος της εκπομπής Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλου

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Βοτανικό - Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του - «Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατάσβεση πυρκαγιών»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε χρήματα να διασχίσουμε τα σύνορα»: Τραγωδία στη Θεσπρωτία με νεκρό Χιλιανό τουρίστα που έκανε πεζοπορία από την Αλβανία στην Ελλάδα

20:14LIFESTYLE

Ξαρχάκος ποστάρει Καρβέλα

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες – «Εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Πλήθη Μαροκινών φωνάζοντας «Αλλάχ Άκμπαρ» συγκρούονται με την ισπανική αστυνομία

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε τη Μεξικανή infuencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σφοδρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Σώθηκαν από θαύμα δύο νεαροί

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μητέρα εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε πορνογραφικές βίντεοκλήσεις με 56χρονο ο οποίος συνελήφθη

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ