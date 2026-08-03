Συγκίνηση στο Ρέθυμνο στο τρισάγιο για τους δύο πυροσβέστες στο σημείο της τραγωδίας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου τρισάγιο στη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

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