Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε τη Μεξικανή infuencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

Snapshot Η Βαλέρια Μάρκεζ δολοφονήθηκε ζωντανά στο TikTok τον Μάιο του 2025 μέσα στο σαλόνι ομορφιάς της στο Zapopan, Μεξικό.

Η δολοφονία οργανώθηκε από τον Ramón Ángel, γνωστό ως "El Moncho" ή "R1", μέλος του καρτέλ Jalisco New Generation.

Οι αρχές αναζητούν τον γιο του Álvarez Ayala, ο οποίος φέρεται να ζήτησε από τον πατέρα του να δολοφονήσει την influencer μετά το τέλος της σχέσης τους.

Ο "El R1" συνελήφθη μετά από καταδίωξη, ενώ ο γιος και ο δράστης της δολοφονίας παραμένουν ελεύθεροι.

Η Μάρκεζ είχε προηγουμένως καταγγείλει απειλές και θεωρούσε υπεύθυνο τον πρώην φίλο της για την ασφάλειά της και της οικογένειάς της. Snapshot powered by AI

Η δολοφονία της Βαλέρια Μάρκεζ το 2025, προκάλεσε σοκ καθώς έγινε σε live streaming ενώ μετέδιδε στο Tik Tok.

Τώρα η υπόθεση της δολοφονίας της εξιχνιάστηκε και αποκαλύφθηκε ότι ενορχηστρωτής ήταν ο Ramón Ángel, γνωστό ως "El Moncho" ή "R1" επί μακρόν μέλος του Jalisco New Generation Cartel (CJNG) από την ίδρυσή του, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε ως εκτελεστής.

Οι αρχές αναζητούν επίσης τον γιο του Álvarez Ayala, καθώς όπως ανέφερε ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη Omar García Harfuch οι έρευνες δείχνουν ότι εκείνος ζήτησε από τον πατέρα του να δολοφονήσει την influencer, μετά το τέλος της σχέσης τους.

Η Βαλέρια έκανε ζωντανή μετάδοση στους ακόλουθούς της μέσα από το σαλόνι ομορφιάς της, Blossom the Beauty Lounge, στο Zapopan, στην πολιτεία Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού, όταν ένας ένοπλος που οδηγούσε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ τον περασμένο Μάιο.

Además del asesinato de Carlos Manzo "El R1", también ordeno ejecutar a su nuera la Influencer Valeria Márquez en su estudio de Zapopan por una pelea, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/L6IaYXuv99 pic.twitter.com/yNVIqzwD4W — Blog del Narco (@blogdelnarcoorg) July 31, 2026

Ο «El R1» - συνελήφθη σε επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων την Πέμπτη μετά από καταδίωξη αυτοκινήτου στο Χαλίσκο, κατά την οποία σκοτώθηκε ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του.

Ο αρχηγός του καρτέλ φέρεται να διέταξε τον δολοφόνο να μπει στο σαλόνι της Βαλέρια, παριστάνοντας τον οδηγό ντελίβερι, όπου στη συνέχεια ζήτησε από την 23χρονη TikToker και αισθητικό να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της.

Μόλις απάντησε στο να φωνάξει το όνομά της, άνοιξε πυρ και την πυροβόλησε τρεις φορές. Τόσο ο γιος όσο και ο δολοφόνος παραμένουν ελεύθεροι.

Η Μαρκεζ είχε επίσης ισχυριστεί στο παρελθόν ότι απειλούνταν, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην φίλος της θα έπρεπε να θεωρηθεί «υπεύθυνος για οτιδήποτε συμβεί σε εμένα και την οικογένειά μου».

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