Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Snapshot Ο δήμαρχος Στυλίδας και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός συνελήφθησαν για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία.

Η πυρκαγιά πιθανόν προκλήθηκε από σπινθηρισμούς στο εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάστηκε από εταιρεία συνδεόμενη με τον δήμαρχο.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκαν τεχνικές αστοχίες και ταλάντωση αγωγών στο δίκτυο που οδήγησαν σε σπινθηρισμούς και εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ευθυνών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, συγκαταλέγεται στους δύο συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά την έρευνα που διενήργησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του έργου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς που δημιουργήθηκαν λόγω επαφής δύο αγωγών του δικτύου, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι πραγματογνωμοσύνες και η σχετική έρευνα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε.

Το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά στην Βοιωτία που έκαψε μέχρι τη Δυτική Αττική

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική

«Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε στην Αττική, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Οι ερευνητές της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών».

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