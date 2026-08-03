Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ο δήμαρχος Στυλίδας είναι μεταξύ των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία. Οι Αρχές εξετάζουν πιθανές αστοχίες στο εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Μίλτος Τσεκούρας

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δήμαρχος Στυλίδας και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός συνελήφθησαν για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία.
  • Η πυρκαγιά πιθανόν προκλήθηκε από σπινθηρισμούς στο εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάστηκε από εταιρεία συνδεόμενη με τον δήμαρχο.
  • Κατά την έρευνα διαπιστώθηκαν τεχνικές αστοχίες και ταλάντωση αγωγών στο δίκτυο που οδήγησαν σε σπινθηρισμούς και εκδήλωση της πυρκαγιάς.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ευθυνών.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.
Snapshot powered by AI

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, συγκαταλέγεται στους δύο συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά την έρευνα που διενήργησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του έργου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς που δημιουργήθηκαν λόγω επαφής δύο αγωγών του δικτύου, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι πραγματογνωμοσύνες και η σχετική έρευνα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε.

76055456917848024628871671815449464086411858n.jpg

Το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά στην Βοιωτία που έκαψε μέχρι τη Δυτική Αττική

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική

«Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε στην Αττική, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Οι ερευνητές της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πέτρος Ευθυμίου αποχαιρετά τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη: «Η έμφυτη δημοκρατικότητά του δεν τον οδήγησε ποτέ σε μια κομματική μονομέρεια»

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες κωπηλασίας για την καλύτερη επίδοση της χώρας τα τελευταία 16 χρόνια

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Ζευγάρι γλίτωσε παρά τρίχα από δασική πυρκαγιά ενώ έκανε κάμπινγκ στο Σποκέιν - Δείτε βίντεο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ελπίδες για αποκατάσταση του ρεύματος στις 17:00 – Αλαλούμ με τις γεννήτριες στη Σκάλα

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Υποβρύχια έκρηξη στον Δούναβη για να αποτραπεί το μπλακ-άουτ - Πώς σώθηκε ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα (video)

14:23LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο του Κώστα Μακεδόνα στον Λάκη Χαλκιά: «Άνθρωποι σαν εσένα δεν θα έπρεπε να φεύγουν ποτέ»

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πύλο, επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Βροντού Πιερίας - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για αναζωπύρωση στον Κατελειό

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή επέμβαση μέσα σε μήτρα: Διόρθωσαν εκ γενετής ανωμαλία σε έμβρυο - Αναπτύσσονταν τα έντερα του έξω από το σώμα του

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη των Erickson με τις φλόγες και οι δεξαμενές που τους έδωσαν πρόσβαση στη megafire της Αττικοβοιωτίας – Ο ρόλος των έργων Antinero στην περιοχή

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό – Έρευνες για αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Οι «γουρούνες» και η επικίνδυνη οδήγηση μετέτρεψαν το νησί σε «λούνα παρκ τρόμου»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Κερτ Κομπέιν: Η χήρα του, Κόρτνεϊ Λαβ ήθελε να πάρει από τη αστυνομία ολόκληρο τον φάκελο για τον θάνατό του «Ειναι παράλογο»

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η πυρκαγιά έκαψε το τοπίο γύρω από το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης – Προβλήματα σε περίπου 30 κολώνες

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν από την έκρηξη

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο - Οι πλατφόρμες των 1000 δολαρίων

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λακαφώσης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Ο ένας δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του άλλου – Δεν υπήρχε σχηματισμός»

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - πτώμα σε βαλίτσα: «Σκότωσε την Σκωτσέζα για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή επέμβαση μέσα σε μήτρα: Διόρθωσαν εκ γενετής ανωμαλία σε έμβρυο - Αναπτύσσονταν τα έντερα του έξω από το σώμα του

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν από την έκρηξη

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για αναζωπύρωση στον Κατελειό

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

11:48ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στο Κανδήλι και στην Αγία Σκέπη τα πιο επικίνδυνα μέτωπα που καίνε για τέταρτη μέρα

10:29LIFESTYLE

Το καυτό twerking της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε σκάφος στην Ελλάδα - Βίντεο

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ