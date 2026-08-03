Οι ΗΠΑ επέστρεψαν 500.000 τόνους κελυφών στρειδιών στη θάλασσα

Αυτό που φαινόταν ως απόβλητο κατέληξε να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάκτηση της θαλάσσιας ζωής κατά μήκος των ακτών της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ 2007 και 2024, η πολιτεία έριξε περισσότερους από 500.000 τόνους ανακυκλωμένων οστράκων από στρείδια και αχιβάδες στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση των καταστραμμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τα όστρακα, παραδόξως, δεν προέρχονταν απευθείας από τη θάλασσα, αλλά συλλέγονταν από εστιατόρια θαλασσινών και μονάδες επεξεργασίας.

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