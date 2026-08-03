Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε μια αμήχανη στιγμή το Σάββατο (1/8), αφού παραλίγο να χάσει την ισορροπία της ενώ έμπαινε σε ένα σκάφος κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μύκονο

Newsroom

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραλίγο να πέσει στη θάλασσα κατά την επιβίβασή της σε σκάφος στη Μύκονο, αλλά διασώθηκε εγκαίρως από τους αστυνομικούς ασφαλείας και τους βοηθούς της.
  • Φορούσε πανύψηλες πλατφόρμες Valentino και ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα, που δυσκόλεψαν την κίνησή της στην πλωτή αποβάθρα.
  • Η Γκίλφοϊλ είναι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, διορισμένη από την κυβέρνηση Τραμπ, και εκπροσωπεί τις ΗΠΑ σε μια στρατηγικά σημαντική χώρα της ανατολικής Μεσογείου.
  • Πριν από τη διπλωματική της θέση, είχε καριέρα στην τηλεόραση και ήταν στενή σύμμαχος και σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
  • Παρά τον χωρισμό της από τον Τραμπ Τζούνιορ, συνέχισε να υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και ανταμείφθηκε με τη διπλωματική θέση στην Ελλάδα.
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Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγο έλειψε να βουτήξει...στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ επιβιβαζόταν σε ένα πολυτελές σκάφος στη Μύκονο φορώντας ένα ζευγάρι πανύψηλες πλατφόρμες Valentino αξίας άνω των 1.000 δολαρίων. Η 57χρονη πρώην παρουσιάστρια του Fox News φορούσε ένα μακρύ λευκό δαντελένιο φόρεμα και αγκάλιασε έναν μυστηριώδη άντρα για να ισορροπήσει, καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο που την περίμενε στο λιμάνι το Σάββατο (1/8).

Οι φωτογραφίες δείχνουν τη Γκίλφοϊλ να παραπατάει επικίνδυνα στο κενό προτού χάσει ξαφνικά την ισορροπία της, με τους αστυνομικούς ασφαλείας και τους βοηθούς της να ορμούν με ταχύτητα αστραπής για να την εμποδίσουν να πέσει στο νερό. Ευτυχώς, η καταστροφή αποφεύχθηκε. Μετά από μια σύντομη στιγμή πανικού, η Γκίλφοϊλ χαμογέλασε και συνέχισε να επιβιβάζεται με απόλυτη ψυχραιμία.

«Η περιπετειώδης άφιξή της δεν πέρασε απαρατήρητη στην παιδική χαρά των διασημοτήτων της Μυκόνου, του ηλιόλουστου ελληνικού νησιού που φημίζεται για τα πολυτελή beach clubs και τα σουπερ γιοτ και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα της Ευρώπης» γράφει η Daily Mail.

«Οι πανύψηλες πλατφόρμες της μπορεί να ήταν ιδανικές για το κόκκινο χαλί, αλλά αποδείχθηκαν μάλλον λιγότερο πρακτικές στην πλωτή αποβάθρα, όπου η ανώμαλη στήριξη και τα λικνιζόμενα σκάφη μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ακόμη και στην πιο έμπειρη ιδιοκτήτρια γόβας στιλέτου» σημειώνει η ταμπλόιντ. Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξή της στο Us Weekly, η Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή της περίπου 500 ζευγάρια ακριβά παπούτσια και στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, είχε ράφια από το δάπεδο μέχρι την οροφή για να αποθηκεύει την τεράστια συλλογή της από παπούτσια, τσάντες και ρούχα.

Η αμήχανη στιγμή είδε το φως της δημοσιότητας λίγες εβδομάδες αφότου η Γκίλφοϊλ ανέλαβε επίσημα έναν από τους πιο εντυπωσιακούς διπλωματικούς διορισμούς της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Αφού εργάστηκε ως εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, η Γκίλφοϊλ έκανε καριέρα στην τηλεόραση, και έγινε μια από τις γνωστές προσωπικότητες του Fox News πριν αποχωρήσει από το δίκτυο το 2018. Γρήγορα έγινε μια από τις πιο ένθερμες συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ και η πιο αναγνωρίσιμη εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα για να συγκεντρώσει υποστήριξη για τον πρόεδρο και να εδραιώσει τη θέση της στον στενό πολιτικό κύκλο του.

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Η Γκίλφοϊλ άρχισε να βγαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ το 2018 μετά την κατάρρευση του γάμου του με τη Βανέσα Τραμπ, με το ζευγάρι να γίνεται γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είτε επρόκειτο για γκαλά στο Mar-a-Lago, είτε για προεκλογικές συγκεντρώσεις είτε για εορτασμούς τη νύχτα των εκλογών, το λαμπερό δίδυμο σπάνια εμφανιζόταν χωριστά καθώς διέσχιζαν την Αμερική υποστηρίζοντας την πολιτική επιστροφή του Τραμπ.

Μέχρι το τέλος του 2020, ο Τραμπ Τζούνιορ της είχε κάνει πρόταση γάμου με ένα πολυτελές διαμαντένιο δαχτυλίδι, αν και τα νέα για τον αρραβώνα δεν έγιναν γνωστά μέχρι το επόμενο έτος. Για χρόνια, η Γκίλφοϊλ φαινόταν προορισμένη να ενταχθεί επίσημα στην πιο διάσημη πολιτική δυναστεία της Αμερικής, με πολλούς υποστηρικτές να υποθέτουν ότι οι γαμήλιες καμπάνες ήταν μόνο θέμα χρόνου.. Ωστόσο, ο γάμος δεν προχώρησε ποτέ, ενώ ο γιος του Αμερικανού προέδρου εμφανίστηκε αργότερα με την κοσμική του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον, σφραγίζοντας το τέλος σε ένα από τα πιο γνωστά ειδύλλια της Ρεπουμπλικανικής πολιτικής σκηνής.

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Παρά τον χωρισμό τους, η Γκίλφοϊλ δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την τροχιά του Τραμπ. Αντί να τεθεί στο περιθώριο, παρέμεινε μια από τις έμπιστες συμμάχους του Αμερικανού προέδρου και συνέχισε να διεξάγει προεκλογικές εκστρατείες για λογαριασμό του, προτού ανταμειφθεί με τη διπλωματική θέση στην Ελλάδα - ένα ρόλο που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να έχει ο Τραμπ.θέση σε μία από τις μακροβιότερες συμμάχους του, τονίζει η Daily Mail.

Ως πρέσβειρα, η Γκίλφοϊλ εκπροσωπεί πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές χώρες της ανατολικής Μεσογείου, καθώς η Ελλάδα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία, καταλήγει.

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