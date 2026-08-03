Λαυράνος: «Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες, όχι επί ώρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες»

Για τη φωτιά στη Δυτική Αττική ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ είπε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκιε μία συγκλονιστική, δραματική μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Εύη Απολλωνάτου

Λαυράνος: «Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες, όχι επί ώρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί πολυήμερο χωρίς βάρδιες, λόγω της έκτασης και της έντασης των πυρκαγιών στη χώρα.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή για τέσσερις ημέρες με αναστολή αδειών και μεταφορά δυνάμεων από διάφορες περιοχές προς τα πύρινα μέτωπα.
  • Η μάχη στη Δυτική Αττική χαρακτηρίστηκε δραματική και συγκλονιστική, με στόχο την εκκένωση οικισμών και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
  • Στην Αττική επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων πεζοπόρων τμημάτων και διεθνών συνεργατών από Γαλλία και Ρουμανία.
  • Συνολικά 18.800 πυροσβέστες είναι ενεργοί, είτε επιχειρώντας, είτε σε επιφυλακή, συνδράμοντας στα μέτωπα της φωτιάς.
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Για το δύσκολο έργο των πυροσβεστών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν στις φωτιές μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ), Νίκος Λαυράνος.

«Είπατε και καλοδεχούμενη θα ήταν, μία ‘μαγική’ λέξη, τη λέξη ‘ξεκούραση’. Εδώ και τέσσερις μέρες το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής με αφορμή την έναρξη της πυρκαγιάς στη Πάρο, την αποφράδρα 29η Ιουλίου με την απώλεια των τριών συναδέλφων και τα εκατοντάδες μέτωπα, γιατί δεν είναι μόνο το τεράστιο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν δεκάδες πυρκαγιές κάθε μέρα, δεκάδες συμβάντα ανοιχτά με αποτέλεσμα το πυροσβεστικό προσωπικό όχι μόνο να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή αλλά από προχθές με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος έγινε και αναστολή των αδειών», τόνισε στην ΕΡΤ ο Νίκος Λαυράνος.

Και συνέχισε: «Από εκεί και πέρα βάρδιες δεν υπάρχουν. Συνάδελφοι μου αυτή τη στιγμή στα μέτωπα των πυρκαγιών επιχειρούν επί πολυήμερο όχι επί πολλές ώρες. Επαναλαμβάνω επί πολυήμερο. Έχει γίνει μία τεράστια πυροσβεστική εκστρατεία με διασπορά δυνάμεων και μεταφορά δυνάμεων από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία προς τα νότια, προς την Αττική δηλαδή και τα νησιά όπου έχουμε ακόμα ενεργά συμβάντα».

Για το μέτωπο στη Δυτική Αττική ο Νίκος Λαυράνος έκανε λόγο για μία δραματική μάχη στη διάρκεια της νύχτας. «Όλο το βράδυ δόθηκε μία τεράστια – είναι μικρή η έκφραση που λέω- συγκλονιστική και δραματική μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και όλων των φορέων πολιτικής προστασίας ώστε εκτός από το ότι θα έπρεπε να εκκενωθούν οικισμοί να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και πρόσφορο έδαφος ώστε από σήμερα τα ξημερώματα με το πρώτο φως της ημέρας με τα πρώτα εναέρια κυρίως ελικόπτερα- γιατί δεν ξέρω αν έχουν ακόμη τη δυνατότητα τα Canadair να πετάξουν- να αρχίσουν να δημιουργούν τις συνθήκες αυτές ώστε να έχουμε μία χαραμάδα αισιοδοξίας μέσα στην ημέρα και να πούμε ότι μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να οριοθετήσουμε ένα κομμάτι ή το σύνολο αυτών των 100.000 με 110.000 τετραγωνικών μέτρων που έχει καεί. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη η μάχη των συναδέλφων μου γιατί πλέον μιλάμε για ένα τεράστιο ενιαίο μέτωπο από τη Βοιωτία μέχρι και την Αγία Σκέπη αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Νίκος Λαυράνος.

Στην Αττική οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 500 με αρκετές ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και με τη συνδρομή φυσικά των Γάλλων και των Ρουμάνων συναδέλφων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ. Συνολικά οι 18.800 πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος αυτή τη στιγμή είναι ενεργοί και επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, συνδράμουν με διάφορους τρόπους ή βρίσκονται σε επιφυλακή.

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