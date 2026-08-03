Η «Κίρκη» της «Οδύσσειας» του Νόλαν μιλά για την άγνωστη οικογενειακή τραγωδία που την σημάδεψε

Η Σαμάνθα Μόρτον, η «Κίρκη» της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, ανακοίνωσε τον θάνατο της αδελφής της. Σε νέα συνέντευξή της, η 49χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η αδελφή της έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία μόλις 53 ετών, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Η Μόρτον, η οποία είναι ένα από τα εννέα αδέλφια της οικογένειας, εξήγησε ότι όταν πέθανε η αδελφή της εξακολουθούσε να βρίσκεται σε επαφή με τις ιατροδικαστικές Αρχές και να προσπαθεί να διαχειριστεί το «τραύμα» που της είχε προκαλέσει η απώλεια του πατέρα της.

Ο βιολογικός της πατέρας είχε περάσει κατά διαστήματα μέρος της ζωής του στη φυλακή.

«Η σχέση μου με το παρελθόν μου αλλάζει όσο μεγαλώνω εγώ και μεγαλώνουν και τα παιδιά μου, όμως συνεχώς συμβαίνουν νέα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σαμάνθα Μόρτον Invision

«Δυστυχώς έχασα την αδελφή μου στις 22 Απριλίου. Ήταν 53 ετών. Εξακολουθώ να βρίσκομαι αντιμέτωπη με τις ιατροδικαστικές διαδικασίες και το τραύμα. Έχασα τον βιολογικό μου πατέρα πριν από 18 μήνες. Άλλο ένα τραύμα. Το παρελθόν, λοιπόν, είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν λέω ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι καλύτερα, όμως κάθε μέρα που ξυπνάω κάνω μια προσευχή και λέω: “Σε παρακαλώ, βοήθησέ με”», εξομολογήθηκε η Σαμάνθα Μόρτον.

Μιλώντας στους «Sunday Times», η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ανθεκτικότητα που αναγκάστηκε να αναπτύξει από πολύ νεαρή ηλικία.

«Κάποιος μου είπε όταν ήμουν νεότερη ότι ήμουν ανθεκτική. Μερικές φορές, όμως, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να είσαι δυνατός, γιατί διαφορετικά δεν επιβιώνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα παιδικά της χρόνια, η Μόρτον έζησε σε ανάδοχες οικογένειες, μακριά από τα αδέλφια της, μετά τον χωρισμό των γονιών της, όταν ήταν μόλις δύο ετών. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι η υποκριτική ήταν εκείνη που τη «έσωσε». Η επιθυμία της να ακολουθήσει καλλιτεχνική πορεία γεννήθηκε όταν παρακολούθησε στο σχολείο την ταινία «Kes» του Κεν Λόουτς.

Η Σαμάνθα Μόρτον / AP

Πριν από δύο χρόνια, κατά την απονομή της τιμητικής διάκρισης BAFTA Fellowship, αφιέρωσε το βραβείο «σε κάθε παιδί που βρίσκεται ή έχει βρεθεί υπό κρατική φροντίδα και δεν κατάφερε να επιβιώσει».

Η ίδια βρίσκεται επίσης πίσω από το πολυβραβευμένο με BAFTA δράμα «The Unloved», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός κοριτσιού που μεγαλώνει στο σύστημα παιδικής προστασίας.

Μετά τον χωρισμό των γονιών της, η Σαμάνθα έζησε αρχικά με τον πατέρα της, ενώ η μητέρα της ξεκίνησε μια νέα σχέση. Σε ηλικία οκτώ ετών, ωστόσο, τοποθετήθηκε διαδοχικά σε πολλές ανάδοχες οικογένειες. Όπως έχει περιγράψει, η ίδια και τα αδέλφια της μεταφέρονταν από σπίτι σε σπίτι σαν «ανεπιθύμητα δέματα».

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