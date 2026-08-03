Σύμη: Σώοι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό - Συνεχίζονται οι έρευνες

Snapshot Επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού σκάφους στη Σύμη διασώθηκαν σώοι.

Δύο επιβαίνοντες βγήκαν κολυμπώντας στην ακτή και κάλεσαν σε βοήθεια.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου άνδρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τέσσερα άτομα διασώθηκαν από πλωτό του Λιμενικού μετά τα μεσάνυχτα. Snapshot powered by AI

Σώοι είναι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού σκάφους, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Σύμης το βράδυ της Κυριακής.

Δύο εξ αυτών κατάφεραν να βγουν κολυμπώντας στην ακτή και να καλέσουν σε βοήθεια, με το Λιμενικό Σώμα και ιδιώτες, να ρίχνονται στη μάχη της επιχείρησης διάσωσης των υπολοίπων.

Οι Αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν για τον εντοπισμό ενός ακόμη άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται. Οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στην ακτή του Πανορμίτη ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κι ενημέρωσαν τις Αρχές. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.