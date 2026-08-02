Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα

Snapshot Δύο ελικόπτερα τύπου BELL συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκε σώο και επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα και διάσωση για το δεύτερο πλήρωμα.

Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν το στροφείο του ψηλότερου ελικοπτέρου άγγιξε το στροφείο του χαμηλότερου, με αποτέλεσμα το δεύτερο να τυλιχθεί στις φλόγες και να καταπέσει.

Στο σημείο επιχειρούσαν συνολικά 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τρία ήταν συντονιστικά.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας και ανήκαν σε εταιρεία μίσθωσης για το Πυροσβεστικό Σώμα. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που καταγράφονται στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell 214 κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης πάνω από την Ψάθα.

Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb φαίνεται το ένα ελικόπτερο να πετάει ψηλότερα, να κάνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά κατεβαίνοντας παράλληλα σε χαμηλότερο ύψος και την στιγμή εκείνη να ακουμπά στο στροφείο του ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσης το ένα από τα δύο ελικόπτερα – αυτό το οποίο βρισκόταν χαμηλότερα- χάνει το στροφείο, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει σαν βάρος.

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου έχει εντοπιστεί, είναι σώο, έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και ήδη βρίσκονται καθ΄οδόν να τους παραλάβουν ασθενοφόρα, ενώ για το δεύτερο πλήρωμα, έχει εντοπιστεί το ελικόπτερο και είναι σε εξέλιξη έρευνα και διάσωση.

Στο σημείο επιχειρούσαν συνολικά 20 ελικόπτερα, τα τρία συντονιστικά.

Όσον αφορά στο πλήρωμα των ελικοπτέρων είναι ένας αξιωματικός σύνδεσμος Έλληνας, ενώ ο χειριστής είναι ξένος από την εταιρεία που εκμιθώνει τα ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την αρχική επίσημη ανακοίνωση:

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακολούθησε και νέα ανακοίνωση:

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο (2) ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας διάσωσης.

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