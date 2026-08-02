«Να διευκρινιστεί ο ρόλος του 2ου ελικοπτέρου» - Εμπειρογνώμονας για τη σύγκρουση ελικοπτέρων

Snapshot Ο πιλότος και εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης ανέφερε ότι η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα οφείλεται πιθανώς σε τραγικό λάθος.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι ένα από τα ελικόπτερα ήταν συντονιστικό, αυτό θα παραβίαζε τους κανόνες, καθώς δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού.

Ο κ. Φραγκούλης τόνισε την ανάγκη διευκρίνισης από την Πυροσβεστική σχετικά με τον ακριβή ρόλο του δεύτερου ελικοπτέρου. Snapshot powered by AI

Μία πρώτη εικόνα για τα αίτια που προκάλεσαν το αεροπορικό ατύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που έγινε ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή προσπάθησε να δώσει ο εμπειρογνώμονας και πιλότος Παντελής Φραγκούλης σε δηλώσεις του στο Mega.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Φραγκούλης πρόκειται για ένα τραγικό λάθος που αποτυπώνεται και στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο αέρα, αν επιβεβαιωθεί ότι ένα εξ αυτών ήταν συντονιστικό. Αυτό γιατί απαγορεύεται συντονιστικό ελικόπτερο να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού και ελιγμούς για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως τόνισε προτού καταλήξει ο κ. Φραγκούλης πρέπει να διευκρινιστεί από την Πυροσβεστική ο ρόλος του δευτέρου ελικοπτέρου, αν ήταν συντονιστικό ή αν ήταν και αυτό πυροσβεστικό.

Δείτε το βίντεο του Mega με τις δηλώσεις του πιλότου και εμπειρογνώμονα Παντελή Φραγκούλη:

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου έχει εντοπιστεί, είναι σώο, έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και ήδη βρίσκονται καθ΄οδόν να τους παραλάβουν ασθενοφόρα, ενώ για το δεύτερο πλήρωμα, έχει εντοπιστεί το ελικόπτερο και είναι σε εξέλιξη επιχείριση έρευνας και διάσωσης.

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων

Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο. Όπως φαίνετια από το βιντεοληπτικό υλικό το ένα ελικόπτερο πετάει ψηλότερα, άνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά και κατεβαίνει σε χαμηλότερο ύψος. Την στιγμή αυτή τα πέδιλα του ελικοπτέρου, ακουμπούν το στροφείο του άλλου ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης το ένα από τα δύο ελικόπτερα – αυτό το οποίο βρισκόταν χαμηλότερα- χάνει το στροφείο, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει στο κενό.

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