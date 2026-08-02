Γαλάζια Σημαία 2026: Πώς κερδίζεται, γιατί αφαιρείται και ποιες ελληνικές ακτές την κατέκτησαν

Snapshot Η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως για το 2026 με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται σε ακτές που πληρούν 33 αυστηρά κριτήρια ποιότητας νερών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η σημαία αφαιρείται άμεσα αν δεν τηρούνται τα κριτήρια, κυρίως λόγω οργανωτικών ελλείψεων όπως έλλειψη ναυαγοσώστη, καθαριότητας ή προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Η Κρήτη και ο νομός Χαλκιδικής ξεχώρισαν με τον μεγαλύτερο αριθμό βραβευμένων ακτών στην Ελλάδα για το 2026.

Από το 2026 έως το 2027 ισχύει μεταβατική περίοδος προετοιμασίας για αυστηρότερα κριτήρια από το 2028, με έμφαση στην κλιματική ουδετερότητα και προστασία της βιοποικιλότητας. Snapshot powered by AI

Οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν το ισχυρότερο «χαρτί» του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, και το διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» έρχεται κάθε χρόνο να το επιβεβαιώσει με τον πιο επίσημο τρόπο. Για το 2026, η Ελλάδα κατέλαβε για άλλη μια χρονιά τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, πίσω μόνο από την Ισπανία, βραβευόμενη συνολικά για 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη.

Η χώρα μας κατέχει το εκπληκτικό 14% του συνόλου των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως, αποδεικνύοντας τη διαρκή δέσμευση των τοπικών αρχών, των ξενοδόχων και των διαχειριστών στην περιβαλλοντική αριστεία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Τι είναι η «Γαλάζια Σημαία»

Η «Γαλάζια Σημαία» (Blue Flag) είναι το πλέον αναγνωρίσιμο διεθνές οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 σε ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού που πληρούν εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές.

Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE), με έδρα τη Δανία. Στην Ελλάδα, Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η γηραιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας, η οποία φέτος συμπληρώνει 75 χρόνια προσφοράς.

Η Γαλάζια Σημαία δεν είναι απλά ένα «βραβείο καθαρών νερών». Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που εγγυάται στον επισκέπτη ότι η παραλία που επιλέγει είναι ασφαλής, οργανωμένη, προσβάσιμη και φιλική προς το περιβάλλον.

Τα 4 κριτήρια βράβευσης

Για να κυματίσει η Γαλάζια Σημαία σε μια ακτή, πρέπει να πληρούνται συνολικά 33 κριτήρια (για τις ακτές), τα οποία χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες:

1. Ποιότητα νερών κολύμβησης

Η ποιότητα των νερών πρέπει να ταξινομείται ως «Εξαιρετική». Πραγματοποιούνται συστηματικές δειγματοληψίες (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, με μικροβιολογικές αναλύσεις βάσει της κοινοτικής Οδηγίας για τα Νερά Κολύμβησης.

Eurokinissi

2. Περιβαλλοντική διαχείριση & καθαριότητα

Συνεχής καθαρισμός της ακτής και της αμμουδιάς. Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων και σύστημα διαλογή/ανακύκλωσης υλικών. Απαγόρευση ανεξέλεγκτης στάθμευσης και κίνησης οχημάτων στην ακτή. Απαγόρευση ελεύθερου κάμπινγκ. Καθαροί και επαρκείς χώροι υγιεινής (τουαλέτες) με ελεγχόμενη αποχέτευση.

3. Ασφάλεια λουομένων & υπηρεσίες

Ναυαγοσωστική κάλυψη: Πλήρως εξοπλισμένος ναυαγοσώστης ή άμεση πρόσβαση σε σωστικά μέσα και τηλέφωνο ανάγκης.

Πλήρως εξοπλισμένος ναυαγοσώστης ή άμεση πρόσβαση σε σωστικά μέσα και τηλέφωνο ανάγκης. Πρώτες βοήθειες: Ύπαρξη φαρμακείου και εξοπλισμού εκτάκτου ανάγκης.

Ύπαρξη φαρμακείου και εξοπλισμού εκτάκτου ανάγκης. Προσβασιμότητα ΑμεΑ: Υποδομές για άτομα με αναπηρία (ειδικές ράμπες, αμαξίδια θαλάσσης/Seatrac, τουαλέτες ΑμεΑ).

4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση & πληροφόρηση

Ανάρτηση πίνακα ανακοινώσεων με πληροφορίες για την ποιότητα των νερών, το οικοσύστημα της περιοχής και τους κανόνες συμπεριφοράς. Οργάνωση τουλάχιστον πέντε περιβαλλοντικών δράσεων κάθε χρόνο από τον διαχειριστή της ακτής.

Πώς μπορεί μια παραλία να χάσει τη Γαλάζια Σημαία;

Πολλοί θεωρούν ότι αν μια παραλία πάρει τη σημαία τον Μάιο, την κρατάει σίγουρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό είναι μύθος. Η βράβευση ισχύει εφόσον τηρούνται συνεχώς τα κριτήρια. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, επιθεωρητές της ΕΕΠΦ αλλά και διεθνείς αξιολογητές πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους χωρίς προειδοποίηση. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις, η σημαία αφαιρείται αμέσως.

Οι συνηθέστεροι λόγοι αφαίρεσης:

Απουσία ναυαγοσώστη ή ελλιπής σωστικός εξοπλισμός.

ή ελλιπής σωστικός εξοπλισμός. Πλημμελής καθαριότητα στην ακτή ή στις τουαλέτες.

στην ακτή ή στις τουαλέτες. Έλλειψη προσβασιμότητας για ΑμεΑ (π.χ. χαλασμένες ράμπες ή αποκλεισμένοι διάδρομοι).

(π.χ. χαλασμένες ράμπες ή αποκλεισμένοι διάδρομοι). Μη διενέργεια των προβλεπόμενων μηνιαίων αναλύσεων νερών.

των προβλεπόμενων μηνιαίων αναλύσεων νερών. Απουσία ενημερωτικού πίνακα ή περιβαλλοντικών δράσεων.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφαιρείται μια Γαλάζια Σημαία, ο λόγος αφορά οργανωτικές ελλείψεις (π.χ. ναυαγοσώστες, υποδομές) και όχι την ποιότητα των νερών, η οποία παραμένει εξαιρετική.

Η «ακτινογραφία» των βραβεύσεων του 2026: Οι πρωταγωνιστές στην Ελλάδα

Η φετινή χρονιά επιβεβαίωσε την κυριαρχία συγκεκριμένων περιοχών στον τουριστικό χάρτη της χώρας:

Πρωταθλήτρια Περιφέρεια: Η Κρήτη διατηρεί την 1η θέση στην Ελλάδα με συνολικά 154 Γαλάζιες Σημαίες στις τέσσερις περιφερειακές της ενότητες.

Η διατηρεί την 1η θέση στην Ελλάδα με συνολικά στις τέσσερις περιφερειακές της ενότητες. Πρωταθλητής Νομός: Ο Νομός Χαλκιδικής σκαρφάλωσε στην κορυφή των νομών, συγκεντρώνοντας μόνος του 93 σημαίες σε ακτές!

Ο σκαρφάλωσε στην κορυφή των νομών, συγκεντρώνοντας μόνος του σε ακτές! Αττική: Η πρωτεύουσα διατηρεί 9 βραβευμένες παραλίες σε Δήμους όπως η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα, ο Σαρωνικός, το Μαρκόπουλο, η Λαυρεωτική, τα Σπάτα-Άρτεμις, ο Μαραθώνας, τα Μέγαρα και η Αίγινα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πλήρη λίστα με τις 624 ελληνικές παραλίες που κέρδισαν Γαλάζια Σημαία για το 2026.

Η μεταβατική διετία 2026–2027 και τα νέα κριτήρια του 2028

Όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΕΠΦ και του διεθνούς FEE, Νίκο Πέτρου, τα έτη 2026–2027 αποτελούν μια μεταβατική περίοδο διετούς διάρκειας. Στόχος είναι η προετοιμασία των διαχειριστών για τα νέα, ακόμα αυστηρότερα διεθνή κριτήρια που θα ισχύσουν από το 2028, τα οποία δίνουν έμφαση στην κλιματική ουδετερότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αυστηρότερη επαλήθευση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών (green claims).

Ποιες παραλίες έχασαν τη Γαλάζια Σημαία μέσα στη σεζόν

Η αυστηρότητα του θεσμού αποδείχθηκε έμπρακτα και φέτος, καθώς έπειτα από αιφνιδιαστικούς ελέγχους, η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων αποφάσισε την απόσυρση της Γαλάζιας Σημαίας από 9 ελληνικές ακτές λόγω πλημμελούς οργάνωσης και ελλείψεων σε υπηρεσίες (όπως η πρόσβαση ΑμεΑ, η ασφάλεια και η καθαριότητα):

Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Όπως διευκρινίστηκε από τους αρμόδιους φορείς, η αφαίρεση έγινε αποκλειστικά για λόγους οργάνωσης και παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ τα νερά κολύμβησης στις συγκεκριμένες ακτές παραμένουν εξαιρετικής ποιότητας.

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