ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν 3-0: Κτάταγε το καλύτερο για το τέλος των φιλικών (vids)

Η Ένωση ήταν «καταιγιστική» απέναντι στους Βέλγους και ολοκλήρωσε τα φιλικά της με νίκη.

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ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν 3-0: Κτάταγε το καλύτερο για το τέλος των φιλικών (vids)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Η ΑΕΚ έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο τα φιλικά της επί ολλανδικού εδάφους, καθώς επικράτησε με μία άκρως πειστική εμφάνιση της Σεντ Τρούιντεν με 3-0.

Ο Πήλιος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας τα δύο πρώτα γκολ της Ένωσης (7', 18'). Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γιόβιτς με ωραία ενέργεια στα 41'.

Πλέον ο «δικέφαλος» θα γυρίσει στη βάση του και θα προετοιμαστεί για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου (20:00) για το Super Cup, αφού πρώτα κάνει πρόβα... τζενεράλε με την Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 Αυγούστου.

«Καταιγιστική» η Ένωση στο πρώτο μέρος

Η ΑΕΚ μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στην αναμέτρηση απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της και εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τους χώρους που βρήκε στην άμυνα των Βέλγων. Μόλις στο 7ο λεπτό, η Ένωση άνοιξε το σκορ με εξαιρετική ανάπτυξη. Ο Μαρίν έβγαλε υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Πήλιος κινήθηκε ιδανικά από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή από διαγώνια θέση και με ψύχραιμο συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Σεντ Τρούιντεν προσπάθησε να απαντήσει άμεσα και στο 11' απείλησε με τον Σοέλε, ο οποίος πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως ο Στρακόσα μπλόκαρε σε δεύτερο χρόνο. Η ΑΕΚ, ωστόσο, συνέχισε να βρίσκει χώρους και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις με γρήγορες μεταβάσεις.

Στο 16ο λεπτό, οι «κιτρινόμαυροι» έκρυψαν την μπάλα με ωραία συνεργασία, με τον Μάγιερ να ολοκληρώνει τη φάση, αλλά το πλασέ του να φεύγει ψηλά άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, η Ένωση χτύπησε ξανά στην αντεπίθεση, με τον Γιόβιτς να τροφοδοτεί εξαιρετικά τον Μαρίν, όμως το τελείωμα του Ρουμάνου δεν βρήκε στόχο.

Η πίεση της ΑΕΚ απέφερε γρήγορα και δεύτερο γκολ. Στο 18ο λεπτό, ο Κοϊτά πήρε την μπάλα και κουβάλησε την επίθεση στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Πήλιο σε θέση βολής και ο Έλληνας μπακ πλάσαρε εύστοχα, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και γράφοντας το 2-0.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να κυριαρχεί και να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 23' ο Πήλιος έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά, όμως η κεφαλιά του Γιόβιτς πέρασε άουτ. Οι Βέλγοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 29' ο Σο απείλησε με κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Η ΑΕΚ παρέμενε ιδιαίτερα επικίνδυνη στο επιθετικό κομμάτι και στο 37' άγγιξε το τρίτο γκολ. Ο Πήλιος βρέθηκε ξανά σε θέση βολής από τα αριστερά και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα, η Σεντ Τρούιντεν είχε τη δική της στιγμή, με τον Σεμπαουΐ να δοκιμάζει μονοκόμματο σουτ, αλλά να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 39' δημιούργησαν μία ακόμη εξαιρετική φάση. Ο Κοϊτά βγήκε σε θέση εκτέλεσης από τα αριστερά, πέρασε τον αντίπαλό του και πλάσαρε, με τον τερματοφύλακα της Σεντ Τρούιντεν να αποκρούει. Στη συνέχεια, το σουτ του Γιόβιτς σταμάτησε πάνω στα σώματα των αμυντικών.

Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ έφτασε και σε τρίτο γκολ. Στο 41', ο Ρότα ανέβηκε από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, ο Γιόβιτς απέφυγε εξαιρετικά τον αντίπαλό του και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 3-0, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο για την Ένωση.

Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνέχισε με την ίδια διάθεση και στο δεύτερο ημίχρονο, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και ψάχνοντας περισσότερα γκολ απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν. Στο 51ο λεπτό, ο Κοϊτά πάτησε περιοχή και επιχείρησε το πλασέ, όμως η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, η Ένωση δημιούργησε ακόμη μία ευκαιρία, με τον Μάγιερ να δοκιμάζει το πόδι του έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά στο 61', αυτή τη φορά με παρόμοια κατάληξη, καθώς η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο.

Στο 58ο λεπτό, ο Γιόβιτς επιχείρησε διαγώνιο συρτό σουτ με το αριστερό πόδι, όμως η μπάλα πέρασε άουτ, με την ΑΕΚ να συνεχίζει να δημιουργεί φάσεις και να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα.

Η Σεντ Τρούιντεν προσπάθησε να αντιδράσει και στο 63' έφτασε στη δική της καλή στιγμή, όταν ο Βανβεσάμελ εξαπέλυσε δυνατό σουτ, όμως ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να ψάχνουν ένα ακόμη τέρμα μέχρι το τέλος και στο 76' πλησίασαν στο τέταρτο γκολ, με τον Ζούμπκοφ να βρίσκεται σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του να είναι άστοχο.

Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ απείλησε ξανά. Ο Καλοσκάμης έκανε εξαιρετική κίνηση και έβγαλε τον Ζίνι σε θέση βολής, όμως ο Ανγκολέζος επιθετικός δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η Ένωση διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της στο δεύτερο μέρος, συνεχίζοντας να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργεί ευκαιρίες, σε μία συνολικά επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν.

ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν 3-0

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (77’ Πένραϊς), Ρότα, Κάιρινεν (77’ Μάνταλος), Μαρίν, Μάγιερ (55’ Γκατσίνοβις), Κοϊτά (55’ Ζουμπκόφ), Γιόβιτς (55’ Καλοσκάμης), Βάργκα (55’ Ζίνι).

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