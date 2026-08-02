Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία τη Δευτέρα - Δείτε χάρτη

Ο χάρτης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία τη Δευτέρα - Δείτε χάρτη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Αττική και η Βοιωτία χαρακτηρίζονται με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 2 Αυγούστου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
  • Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή λόγω πολλαπλών συμβάντων και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.
  • Ισχύει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.
Snapshot powered by AI

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς για την Αττική και τη Βοιωτία προβλέπει ο χάρτης της Πρόβλεψης Κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Δευτέρα 2 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:40ΥΓΕΙΑ

Τέσσερα τιπς για να αγοράσετε το κατάλληλο αντιηλιακό σύμφωνα με τους καλύτερους δερματολόγους

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσηφίδης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Καθηλώθηκαν όλα τα Bell 214 που επιχειρούσαν στην περιοχή

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Είδαμε το πρώτο να πέφτει σε χαράδρα, είχε πυκνό καπνό», λέει εθελόντρια διασώστρια

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Χωρίς τις αισθήσεις τους τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου - Η επίσημη ανακοίνωση

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία τη Δευτέρα - Δείτε χάρτη

17:49LIFESTYLE

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέστρεψε στην Ελλάδα: Η βόλτα με σκάφος και φόντο την ελληνική σημαία

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Εμπειρογνώμονας για τη σύγκρουση ελικοπτέρων - «Τραγικό λάθος - Να διευκρινιστεί ο ρόλος του δευτέρου ελικοπτέρου»

17:25LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Η έκπληξη από τους συντελεστές της παράστασης «Ειρήνη» για τα γενέθλιά της -Βίντεο

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη είδηση στα διεθνή ΜΜΕ η σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα

17:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς - Στα 8 μποφόρ οι άνεμοι

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν 3-0: Κτάταγε το καλύτερο για το τέλος των φιλικών (vids)

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο άμεσα φωτιά στο Κρούπι Κορωπίου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Πώς κερδίζεται, γιατί αφαιρείται και ποιες ελληνικές ακτές την κατέκτησαν

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

16:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κωπηλασία: Χάλκινο μετάλλιο για τον Ντούσκο στο Βαρέζε

16:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Έκτακτη σύσκεψη για το μεταναστευτικό την Τρίτη - Στους 67 ανέρχονται οι νεκροί στη Θεούτα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Πνίγηκε 68χρονη στη παραλία Τρεις Μώλοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Εμπειρογνώμονας για τη σύγκρουση ελικοπτέρων - «Τραγικό λάθος - Να διευκρινιστεί ο ρόλος του δευτέρου ελικοπτέρου»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Χωρίς τις αισθήσεις τους τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου - Η επίσημη ανακοίνωση

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της Σκωτζέζας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Πρόκειται για 26χρονο Αφγανό

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Καθηλώθηκαν όλα τα Bell 214 που επιχειρούσαν στην περιοχή

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσηφίδης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη είδηση στα διεθνή ΜΜΕ η σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Είδαμε το πρώτο να πέφτει σε χαράδρα, είχε πυκνό καπνό», λέει εθελόντρια διασώστρια

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς - Συνελήφθη συμμορία που είχε «ξηλώσει» 97 μετασχηματιστές

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Σταμάτης Γαρδέλης στο Newsbomb.gr: «Το τελευταίο δάσος που είχαμε στην Αττική το κάψαμε»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ζώνουν τα Μέγαρα οι φλόγες - Εκκενώσεις 7 οικισμών και της ΒΙΠΕ - Μάχη και στην Κεφαλονιά

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί ξανά για ίδια υπόθεση

14:55ΥΓΕΙΑ

Κοιμάστε με τον ανεμιστήρα αναμμένο; Κι όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία σας

13:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Στο μικροσκόπιο γυναίκα για τη δολοφονία του 72χρονου - Τον σκότωσαν αλλού και τον μετέφεραν στο αυτοκίνητο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Οι εικόνες από την καταστροφή με το πρώτο φως της ημέρας

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα πέσουν οι άνεμοι - Αναλυτική μετεωρολογική πρόγνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ