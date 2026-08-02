Σύγκρουση ελικοπτέρων : «Είδαμε το πρώτο να πέφτει σε χαράδρα, είχε πυκνό καπνό»

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε βλέποντας την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων Bell 214 που έγινε ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή, περιέγραψε εθελόντρια διασώστρια.

Μιλώντας στο Open, αποκάλυψε ότι τα δύο ελικόπτερα έπεσαν σε απόσταση 1 χιλιομέτρου. «Το πρώτο ελικόπτερο έπεσε σε χαράδρα κάτω από την άσφαλτο, δεν διακρίναμε τα συντρίμμια, καθώς ο καπνός ήταν και είναι πολύ πυκνός. Στο σημείο επιχειρούν πολλά πυροσβεστικά. Δεν προλάβαμε να δούμε το πλήρωμα που διασώθηκε σώο, το είχε παραλάβει ήδη το ΕΚΑΒ», ανέφερε στο Open η εθελόντρια που είδε την συντριβή των δύο ελικοπτέρων.

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που καταγράφονται στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell 214 κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης πάνω από την Ψάθα.

Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb φαίνεται το ένα ελικόπτερο να πετάει ψηλότερα, να κάνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά κατεβαίνοντας παράλληλα σε χαμηλότερο ύψος και την στιγμή εκείνη να ακουμπά στο στροφείο του ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσης το ένα από τα δύο ελικόπτερα – αυτό το οποίο βρισκόταν χαμηλότερα- χάνει το στροφείο, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει σαν βάρος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι.Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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