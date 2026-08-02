Σαμαράς για Βαρβιτσιώτη: «Ευπατρίδης πολιτικός,  μετριοπαθής, με ήθος,  με αρχές και αξίες»

Snapshot Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο θάνατός του συνέβη την ημέρα των γενεθλίων του, στις 2 Αυγούστου.

Ο Αντώνης Σαμαράς τον περιέγραψε ως ευπατρίδη πολιτικό με ήθος, αρχές και μεγάλη προσφορά στην παράταξη.

Ο Βαρβιτσιώτης είχε βαθιά σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και αγάπη για την Ελλάδα και τη Λακωνία.

Ο Σαμαράς εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντα. Snapshot powered by AI

Τα συλληπητήρια του εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς στην οικογένεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης - που διετέλεσε υπουργός κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας - έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) στο σπίτι του, την ημέρα των γενεθλίων του.

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη. Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε στη δήλωση του για τον εκλιπόντα ο Αντώνης Σαμαράς.