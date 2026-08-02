Ιράν: Διαψεύδει τον Τραμπ - «Δεν συμφωνήσαμε ποτέ να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως αντιμετωπίζει κάθε απειλή των ΗΠΑ ως πραγματική

Ελένη Ευστρατίου

Ιράν: Διαψεύδει τον Τραμπ - «Δεν συμφωνήσαμε ποτέ να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ.
  • Η πολιτική της Τεχεράνης για τα Στενά παραμένει αμετάβλητη και η διέλευση επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας και συντονισμού με το Ναυτικό του IRGC.
  • Το Ιράν θεωρεί κάθε απειλή των ΗΠΑ ως πραγματική και δεν προτίθεται να υποχωρήσει.
  • Η χώρα αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός ως ευκαιρία για αύξηση της ετοιμότητας και ενίσχυση της αποτροπής νέων επιθέσεων.
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Απορρίπτει το Ιράν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε «σφοδρή επίθεση» που ετοιμαζόταν εναντίον του Ιράν, καθώς ενημέρωσε ότι είχε προκύψει ένα πλαίσιο συμφωνίας με τη μεριά της Τεχεράνης, κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά για όλα τα πλοία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι ιρανικές πηγές απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι η πολιτική της Τεχεράνης σχετικά με τα Στενά παραμένει αμετάβλητη.

Ξεχωριστά, μια έμπειρη στρατιωτική πηγή απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό σε σχόλιά της στο Fars, χαρακτηρίζοντάς τον εντελώς αβάσιμο. Η στρατιωτική πηγή τόνισε ότι «όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις εχθρικές τους ενέργειες και τις επιθετικές τους πράξεις, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό. Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο μέσω της καθορισμένης διαδρομής, σε συντονισμό με το Ναυτικό του IRGC και κατόπιν λήψης άδειας για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ. Οποιεσδήποτε άλλες διαδρομές θα θεωρούνται μη ασφαλείς και τα σκάφη που επιχειρούν να τα χρησιμοποιήσουν αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουν περιστατικά».

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι κάθε απειλή των ΗΠΑ αντιμετωπίζεται ως πραγματική και δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Αντιμετωπίζει ωστόσο την κατάπαυση του πυρός ως ευκαιρία για να αυξήσει την ετοιμότητά του και να ενισχύσει την αποτροπή νέων επιθέσεων.

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