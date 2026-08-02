Ανδρουλάκης για σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η χώρα ζει πολύ δύσκολες στιγμές

Τη θλίψη του για το δυστύχημα στην Ψάθα με το νεκρό πλήρωμα ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με δεύτερο Bell κατά την κατάσβεση της φωτιάς εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες.

Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Ρουμάνος χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους.»

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