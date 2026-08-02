Σύρος: Νέα τροπή στην υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ – «Δεν χτυπήθηκε μέσα στο σπίτι»

Ο 41χρονος κατηγορούμενος δηλώνει ότι χτύπησε τη διασώστρια για να προστατεύσει τη σύζυγό του και το σπίτι, ενώ βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Σύρος: Νέα τροπή στην υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ – «Δεν χτυπήθηκε μέσα στο σπίτι»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας υποστηρίζει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προήλθε από επίθεση εκτός του σπιτιού και όχι από αμυντική αντίδραση.
  • Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού στην Άνω Σύρο θεωρούν ότι η εισβολή ήταν καθαρή ληστεία με πρόθεση να βλάψουν τη γυναίκα.
  • Ο 41χρονος κατηγορούμενος δηλώνει ότι χτύπησε τη διασώστρια για να προστατεύσει τη σύζυγό του και το σπίτι, ενώ βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.
  • Ερευνώνται η διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν από το περιστατικό και το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ, καθώς και πιθανές σχέσεις ή κίνητρα πίσω από την επίθεση.
  • Τα ψηφιακά ευρήματα από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών του αιματηρού περιστατικού.
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Η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ επιμένει ότι πρόθεση του δράστη ήταν να τη βλάψει. Για καθαρή εισβολή με στόχο τη ληστεία κάνουν λόγο το ζευγάρι των ιδιοκτητών του σπιτιού στην Άνω Σύρο.

Αμετακίνητη στη θέση ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν καταφέρθηκε εντός της οικίας των κατηγορουμένων, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 50 έως 70 μέτρων από αυτήν, εμφανίζεται η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας, μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης των επτά κρίσιμων δευτερολέπτων ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Κατά την εκτίμηση της οικογένειας, τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία ενισχύουν την εκδοχή ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προήλθε από επιθετική ενέργεια και όχι στο πλαίσιο αμυντικής αντίδρασης, όπως έχει υποστηριχθεί. Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της πολιτικής αγωγής, η οποία αντιτείνει ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή που έχει διατυπωθεί δημοσίως για τις συνθήκες υπό τις οποίες η 41χρονη έχασε τη ζωή της.

«Μετά και το βιντεοληπτικό υλικό είμαστε πλέον πεπεισμένοι πως το χτύπημα που δέχθηκε η άτυχη γυναίκα ήταν άκρως επιθετικό και σε καμία περίπτωση αμυντικό, με τελικό αποτέλεσμα να αποβεί θανατηφόρο», δηλώνει στη Realnews η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας, Μαρία Καζαντάκη.

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«Όπως άλλωστε φαίνεται και στο βίντεο, η γυναίκα βγαίνοντας από το σπίτι ήταν ικανή να τρέξει χωρίς να έχει τον παραμικρό πόνο ή ενόχληση. Ο άνδρας στη συνέχεια την καταδιώκει, ενώ πλέον δεν βρίσκεται σε άμυνα, της επιτίθεται και της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα εκτός της κατοικίας».

Για πρόθεση του δράστη να βλάψει τη διασώστρια κάνει λόγο και η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή.

«Είναι ξεκάθαρη η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα, αφού προηγουμένως έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της με σκοπό να τη χτυπήσει. Φαίνονται ξεκάθαρα το μένος του και η πρόθεσή του να τη βλάψει θανάσιμα», σημειώνει η δικηγόρος και επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο κατηγορούμενος πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας θα πρέπει, κατά την άποψή της, να οδηγήσει σε διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης.

«Κατέρρευσε όταν την κυνηγούσα»

Από την πλευρά του, ο 41χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ήθελε να προστατεύσει τη σύζυγό του και το σπίτι του. Όπως είπε, χτύπησε τη θανούσα με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για το φαγητό και αμέσως μετά την κυνήγησε, πετώντας της ό,τι έβρισκε μπροστά του, μεταξύ των οποίων μια γλάστρα και μια καρέκλα.

Λίγα μέτρα από το σπίτι, σύμφωνα με τον ίδιο, η διασώστρια κατέρρευσε. Τότε, όπως υποστήριξε, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, και σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι ήταν η 41χρονη.

Περιγράφοντας από την αρχή όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και στη συνέχεια άρχισε να το κουνά, επιχειρώντας να τον χτυπήσει στον λαιμό.

«Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Είχε βάλει το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία», ανέφερε.

Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Την ίδια στιγμή, η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 41ΧΡΟΝΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΛΑΡΗΣ/EUROKINISSI)

Το σπίτι του ζευγαριού που επισκεφθηκε η διασωστρια του ΕΚΑΒ στην Σύρο

Eurokinissi

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ μιας υπόθεσης που παραμένει γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι καταγραφές από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει τεθεί η διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού περίπου δέκα ημέρες πριν από το περιστατικό με την 41χρονη, καθώς και το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ που βρέθηκε στην κατοικία. Ο κατηγορούμενος είχε καταγγείλει τότε ότι άγνωστος ή άγνωστοι είχαν εισβάλει στο σπίτι, το είχαν κάνει άνω κάτω και αποχώρησαν χωρίς να αφαιρέσουν χρήματα, καθώς αυτά βρίσκονταν σε χρηματοκιβώτιο.

Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πρόθεση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Εξετάζεται ακόμη αν υπήρχε κάποια άγνωστη μέχρι σήμερα σχέση ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τη διασώστρια, καθώς και το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή άλλη υπόθεση.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται πλέον και στα ψηφιακά ευρήματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται η άρση του απορρήτου και η ανάλυση των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

«Βοήθησέ με...»

Συγκλονίζει η μαρτυρία του πρώτου ανθρώπου που αντίκρισε αιμόφυρτη τη 41χρονη διασώστρια. Όπως περιέγραψε, είδε έναν άνδρα να ακινητοποιεί τον δράστη, ο οποίος κρατούσε σφιχτά ένα μεγάλο μαχαίρι.

«Μόλις με είδε, μου ζήτησε κατευθείαν να πάρω το μαχαίρι από το χέρι του. Μου έλεγε συνέχεια: "Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, πάρε το μαχαίρι από το χέρι του"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ανοίξει τα δάχτυλα του δράστη, καθώς «βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αμέσως μετά ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όταν η τραυματισμένη γυναίκα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της.

«Ξαφνιάστηκα όταν βγήκε η κουκούλα και διαπιστώσαμε ότι τελικά ήταν γυναίκα και όχι άνδρας, όπως αρχικά πιστεύαμε».

Βέβαιος ότι η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα εμφανίζεται και ο πρώην σύζυγός της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία.

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