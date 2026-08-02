Η Ευρώπη «ασφυκτιά» από τον υπερτουρισμό: Οι χώρες δεν αντέχουν τη μαζική εισροή, λένε οι ειδικοί

Snapshot Η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από τον υπερτουρισμό, με αύξηση 5% στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2026 και 100 εκατομμύρια τουρίστες να αναμένονται στην Ισπανία αυτό το καλοκαίρι.

Δημοφιλή μνημεία όπως η Ακρόπολη, η Φοντάνα ντι Τρέβι και τα Μουσεία του Βατικανού κατακλύζονται από πλήθη, δημιουργώντας ασφυκτικό συνωστισμό και πίεση στις υποδομές.

Ο υπερτουρισμός προκαλεί προβλήματα στις τοπικές κοινότητες, αυξάνει το κόστος στέγασης και επιβαρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες, με διαμαρτυρίες και συγκρούσεις να λαμβάνουν χώρα σε περιοχές όπως η Μαγιόρκα.

Κάποιες χώρες, όπως η Τουρκία και η Κύπρος, καταγράφουν πτώση επισκεπτών λόγω ανησυχιών για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ισπανία και άλλες μεγάλες χώρες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών ροών.

Μέτρα όπως η επιβολή εισιτηρίων σε δημοφιλή σημεία και περιορισμοί στις παραλίες έχουν ήδη υιοθετηθεί για να αντιμετωπιστεί ο συνωστισμός, αλλά η πίεση παραμένει έντονη. Snapshot powered by AI

Τα αγαπημένα αξιοθέατα της Ευρώπης έχουν κατακλυστεί από τουρίστες, με τα πλήθη να ασκούν ασφυκτική πίεση σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της ηπείρου, εν μέσω της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

Με 100 εκατομμύρια τουρίστες να αναμένεται να επισκεφθούν μόνο την Ισπανία αυτό το καλοκαίρι, η Ευρώπη έχει ήδη καταγράψει αύξηση 5% στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων.

Travel experts δήλωσαν στη Daily Mail ότι η τουριστική βιομηχανία «φτάνει στη μέγιστη χωρητικότητά της όλο και νωρίτερα», ενώ ορισμένες χώρες δεν φαίνεται να «αντεπεξέρχονται ιδιαίτερα καλά» στη μαζική εισροή επισκεπτών. Την εικόνα αυτή ενισχύουν και viral βίντεο στα social media, που αποτυπώνουν τον έντονο συνωστισμό σε δημοφιλείς προορισμούς.

Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλύσει την Ακρόπολη στην Αθήνα, τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και το Βατικανό κατά την πιο πολυσύχναστη περίοδο του χρόνου, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα κύμα καύσωνα.

Ο Kevin Schreck, ταξιδιωτικός σύμβουλος και ξεναγός με έδρα τη Βαλένθια, δήλωσε στη Daily Mail: «Σε αυτή την περιοχή της Μεσογείου, ο τουρισμός αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια και φτάνουμε στη μέγιστη χωρητικότητα όλο και νωρίτερα».

Όπως πρόσθεσε: «έχουμε σίγουρα δει μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και ακόμη και τώρα, παρά τους καύσωνες και τις αντιτουριστικές διαδηλώσεις στην περιοχή, η άνοδος συνεχίζεται».

«Από τη δική μου οπτική, η κατάσταση αρχίζει να γίνεται μάλλον μη βιώσιμη. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι η Ισπανία τα καταφέρνει ιδιαίτερα καλά, ακόμη κι αν οι αριθμοί φαίνονται θετικοί από μία πλευρά», συνέχισε.

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και η Nero Line, εταιρεία ενοικιάσεων με έδρα την Ισπανία, αναφέροντας στη Daily Mail ότι «η εικόνα στο πεδίο επιβεβαιώνει τους μεγάλους αριθμούς: οι εβδομάδες αιχμής γεμίζουν νωρίτερα και με πολύ λιγότερο περιθώριο κίνησης σε σχέση με προηγούμενες σεζόν».

«Η Ισπανία οδεύει προς τα 100 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις φέτος, καταγράφοντας το ισχυρότερο καλοκαίρι στη σύγχρονη τουριστική ιστορία της», ανέφερε η εταιρεία ενοικιάσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, ένα «σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης» προέρχεται από ταξιδιώτες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν για τις διακοπές τους προορισμούς όπως η Τουρκία, η Κύπρος ή η Αίγυπτος, αλλά φέτος προτίμησαν να παραμείνουν στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, προκειμένου να αποφύγουν την ένταση και την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Παρότι, όπως σημείωσε, «ο κλάδος συνολικά πηγαίνει καλά», η πίεση στις υποδομές και στις τοπικές κοινότητες των πιο πολυσύχναστων περιοχών είναι πλέον εμφανής. Στην έκθεσή του για τις τάσεις και τις πολιτικές στον τουρισμό, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, ο ΟΟΣΑ αναγνώρισε ότι «οι συγκεντρωμένες ροές επισκεπτών ασκούν πίεση στις υποδομές και στις κοινότητες ορισμένων προορισμών».

«Η απουσία ισχυρών υποδομών μπορεί να εμποδίσει την παροχή ποιοτικών εμπειριών και να επιβαρύνει τους ήδη υπάρχοντες πόρους, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση», ανέφερε η έκθεση.

Ο ακραίος συνωστισμός έχει εξελιχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στα social media, καθώς ταξιδιώτες καταγράφουν εικόνες ασφυκτικής πίεσης σε κεντρικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το φαινόμενο έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις εικόνες από μέρη που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα πιο «ανέγγιχτα», όπως οι Tre Cime στους Δολομίτες, όπου πλήθη επισκεπτών σχημάτιζαν ουρές για να επιβιβαστούν σε λεωφορεία.

Βίντεο μέσα από ασφυκτικά γεμάτα τρένα με προορισμό τη λίμνη Κόμο στη βόρεια Ιταλία —η οποία ετοιμάζεται για τον τέταρτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο— έδειξαν βαγόνια γεμάτα επιβάτες, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονταν να στέκονται στους διαδρόμους, στριμωγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον.

Πηγή: Tik Tok

Στα social media έχουν επίσης κυκλοφορήσει εικόνες με τεράστιες ουρές εκατοντάδων τουριστών που περιμένουν να επιβιβαστούν σε φέρι, αποτελώντας μέρος των περίπου 1,4 εκατομμυρίων επισκεπτών που ταξιδεύουν κάθε χρόνο στις πολυτελείς παραθεριστικές πόλεις κατά μήκος της λίμνης.

Σε μια πρόσφατη προσπάθεια να περιοριστεί ο ασφυκτικός συνωστισμός, από τον Φεβρουάριο επιβλήθηκε εισιτήριο 2 ευρώ για τους τουρίστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο κοντινό σημείο θέασης της εμβληματικής κρήνης, από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Παρά τα μέτρα, ωστόσο, πολλοί επισκέπτες εξακολουθούν να φεύγουν απογοητευμένοι. Ένας τουρίστας σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «τα πλήθη της Ρώμης δεν είναι για τους αδύναμους», υποστηρίζοντας πως «παραλίγο να πεθάνει» προσπαθώντας να περάσει μέσα από τον συνωστισμό.

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν και γύρω από το Βατικανό την Κυριακή, κάτω από τον καυτό ήλιο, καθώς πολλοί λάτρεις της τέχνης και του πολιτισμού προσπάθησαν να μπουν στα Μουσεία του Βατικανού, αξιοποιώντας το πρόγραμμα δωρεάν εισόδου που ισχύει την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και γύρω από τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας, όπου οι δρόμοι γεμίζουν ασφυκτικά από επισκέπτες. Όπως σχολίασε ένας ταξιδιώτης, «τα πλήθη στη Ρώμη δεν είναι καθόλου αστεία υπόθεση, ειδικά μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού».

Οι ίδιοι μοιράστηκαν βίντεο με τη «ρεαλιστική» εικόνα της Ρώμης, δείχνοντας πλήθη τουριστών να σπρώχνονται μεταξύ τους για μια φωτογραφία μπροστά στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Η σκηνή συγκρίθηκε χιουμοριστικά με την πιο «Instagram» εκδοχή ενός ταξιδιού στην Ιταλία, όπου κυριαρχούν οι ρομαντικοί περίπατοι γύρω από το Κολοσσαίο.

Αρκετοί ακόμη δυσαρεστημένοι επισκέπτες συμφώνησαν, με έναν από αυτούς να γράφει: «Και τα σκουπίδια παντού! Δεν έχω ξαναδεί τόσα αποτσίγαρα στο έδαφος».

«Κανείς δεν με είχε προετοιμάσει για το περπάτημα», αστειεύτηκε ένας άλλος, αναφερόμενος στις πολυάριθμες περιηγήσεις με τα πόδια που πραγματοποιούνται στην πόλη και συχνά περιλαμβάνουν στάση στο αριστούργημα του 18ου αιώνα, το οποίο σχεδίασε ο Nicola Salvi.

Με 6,8 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο —και έως 30.000 ανθρώπους ημερησίως τους θερινούς μήνες— τα Μουσεία του Βατικανού συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς πολιτιστικούς προορισμούς στον κόσμο.

Στην Αθήνα, μια τουρίστρια επιχείρησε να αποφύγει ανάλογες εικόνες συνωστισμού, επισκεπτόμενη την Ακρόπολη στις 8 το πρωί. Ωστόσο, το βίντεό της έδειξε και εκεί μεγάλες ομάδες επισκεπτών να κινούνται αργά μέσα στον αρχαίο χώρο, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχονται πλέον ακόμη και τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ευρώπης.

Ένας ακόμη δυσαρεστημένος επισκέπτης σχολίασε ότι «στις 12 κυριολεκτικά δεν μπορείς να κουνηθείς, είσαι εγκλωβισμένος», με άλλον να απαντά: «Πίστεψέ με, και πάλι είναι καλύτερα απ’ όταν πάει 9 και δεν μπορείς να δεις καν το έδαφος από τον κόσμο».

Ωστόσο, οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανατροπές πριν επισκεφθούν δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους, καθώς οι τοπικές αρχές έχουν εφαρμόσει απαγόρευση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, λόγω της αφόρητης ζέστης.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα τους εργοδότες ότι δεν μπορούν να υποχρεώνουν όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους να δουλεύουν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα, λόγω ανησυχιών για την υγεία από τις συχνές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Ανάλογη εικόνα συνωστισμού καταγράφεται και στις ελληνικές παραλίες, με πλήθη λουόμενων να κατακλύζουν σημεία όπως η Ιταλίδα, στο παρθένο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κουφονησίων, ενώ τοπικά δημοσιεύματα εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού στους κατοίκους.

Στην Ιταλία, περίπου 20 παραλίες έχουν ήδη θέσει όρια στον αριθμό των επισκεπτών που μπορούν να τις απολαύσουν, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα πλήθη που συρρέουν κάθε καλοκαίρι στη χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κρατήσεις φέρονται να έχουν εξαντληθεί έως τον Σεπτέμβριο.

Μεγάλη προσέλευση επισκεπτών καταγράφεται και σε σημείο κολύμβησης στη Μάλτα, το οποίο έγινε πρόσφατα ιδιαίτερα δημοφιλές μέσα από βίντεο στο TikTok.

Το St Peter’s Pool, μια φυσική πισίνα στη νότια ακτή της Μάλτας, όπου οι πιο τολμηροί επισκέπτες βουτούν από τους ασβεστολιθικούς βράχους, φαίνεται επίσης να βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονο συνωστισμό.

Το σημείο, που κάποτε θεωρούνταν ένα από τα καλύτερα κρυμμένα «μυστικά» της Ευρώπης, εμφανίζεται σε πρόσφατο βίντεο γεμάτο από δεκάδες παραθεριστές να κολυμπούν στα νερά, ενώ μεγάλες ομάδες ανθρώπων στέκονται στην άκρη της φυσικής λεκάνης, περιμένοντας τη σειρά τους για να βουτήξουν στα κρυστάλλινα νερά.

Σε άλλα πρόσφατα βίντεο, διακρίνονται σκουπίδια, όπως αποτσίγαρα και συσκευασίες τροφίμων, που έχουν αφεθεί πίσω από επισκέπτες, ενώ το στενό μονοπάτι που οδηγεί στον ειδυλλιακό όρμο είναι σχεδόν αδύνατο να διασχίσει κανείς, εξαιτίας των πολλών λουόμενων που συρρέουν στον γραφικό κόλπο.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων σημείωσε ότι άλλοι παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμοί, όπως η Κύπρος και η Τουρκία, καταγράφουν πτώση επισκεπτών αυτό το καλοκαίρι, κατά 17,9% και 2,1% αντίστοιχα, εν μέρει λόγω των διεθνών ανησυχιών για την εγγύτητά τους στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Συμβούλιο της ΕΕ αναγνώρισε νωρίτερα φέτος ότι υπάρχει «ανισορροπία στον τουρισμό» στην ήπειρο, με την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να συγκεντρώνουν κάθε χρόνο πάνω από το 60% των διανυκτερεύσεων.

Ο υπερτουρισμός σε ορισμένες περιοχές, ο οποίος επιδεινώνεται από τη «γεωγραφική και εποχική συγκέντρωση των τουριστικών ροών», δημιουργεί, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, μια «πραγματική πρόκληση για την τουριστική βιομηχανία».

Σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, οι ανησυχίες για τον υπερτουρισμό έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια κύμα διαμαρτυριών, καθώς αγανακτισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τα εκατομμύρια των επισκεπτών αυξάνουν το κόστος στέγασης, υπερφορτώνουν τους δημόσιους χώρους και ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις μεταφορές και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, η Μαγιόρκα και η Βενετία, ενώ και η έκθεση του ΟΟΣΑ αναγνώρισε ότι υπάρχει «αυξανόμενη αντίδραση από τους κατοίκους».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πάνοπλες δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με ορισμένους από τους 25.000 διαδηλωτές στην Πάλμα της Μαγιόρκα, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τους παραθεριστές που κατακλύζουν το νησί κάθε καλοκαίρι.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «τουρίστες πηγαίνετε σπίτι σας», «τουρισμός = καταστροφή», «σώστε τη Μαγιόρκα» και «λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή».

Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι κατά το οποίο το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μαζικές διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού.

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