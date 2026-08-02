Ισπανία: Η κυβέρνηση εγκατέστησε πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στη Θέουτα

Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. το Σάββατο (ώρα Ελλάδος), στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης

Ειρήνη Κοστιούκ

Ισπανία: Η κυβέρνηση εγκατέστησε πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στη Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αστυνομία εγκατέστησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοικτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στη Θέουτα, σε μια άνευ προηγουμένου εισροή σε ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Οι διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω δύο οδών: δια θαλάσσης, με φουσκωτά σκάφη από τις μαροκινές ακτές, και δια ξηράς, σκαρφαλώνοντας τους συνοριακούς φράχτες. Μερικοί μετανάστες βιντεοσκοπήθηκαν να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία!» μόλις έφτασαν στη Θέουτα.

Περισσότεροι από 48.000 από αυτούς τους ανθρώπους επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Βίντεο που μετέδωσε το Reuters έδειχνε Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς να περιπολούν στην σχεδόν έρημη παραλία του Ταραχάλ, που ήταν καλυμμένη από ομίχλη.

Ο Μουζαχίντ Αχμέντ, από το Σουδάν, δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι προτιμάει να πεθάνει στην Ισπανία παρά να γυρίσει πίσω στην χώρα του.

«Μια ημέρα, καθώς έβλεπα βίντεο στα social media, είδα ότι χιλιάδες μετανάστες έρχονται στην Ισπανία και έτσι αποφάσισα να το προσπαθήσω κι εγώ. Δεν είμαι από το Μαρόκο, εάν με γυρίσουν πίσω στην χώρα μου, θα πρέπει να με πάνε στο Σουδάν. Και με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί εκεί; Πώς μπορεί κάποιος να γυρίσει πίσω σε αυτήν την χώρα, η οποία είναι σε πόλεμο; Και εμείς άνθρωποι είμαστε», είπε ο Αχμέντ.

Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. το Σάββατο (ώρα Ελλάδος), στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το φουσκωτό φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαντήρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να υψώνεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ μία δίοδος μεταξύ των φραγμάτων θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτοφυλακής να περιπολούν στην περιοχή.

Παράλληλα, τουλάχιστον 67 σοροί έχουν ανασυρθεί από την ισπανική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με αξιωματούχους, αφού ορισμένοι μετανάστες πνίγηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη και στο συνοριακό φράχτη.

«Η μετανάστευση έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής μας»

Πέρα από τον Αχμέντ, αρκετοί άλλοι μετανάστες εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους ήθελαν να πραγματοποιήσουν την επικίνδυνη διάσχιση προς τη Θέουτα.

Ο 16χρονος Μαροκινός Αγιούμπ Ελ Αμπιάντ δήλωσε στο Reuters ότι έβλεπε βίντεο στο Instagram που έδειχναν μετανάστες να διασχίζουν τον θύλακα, όταν αυτός και ο ξάδελφός του αποφάσισαν να κάνουν μια προσπάθεια — παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν 12 ώρες οδικώς μακριά από τα σύνορα.

«Η μετανάστευση έχει να κάνει με τη βελτίωση της ζωής μας. Συμφωνήσαμε να δοκιμάσουμε να περάσουμε και να εμπιστευτούμε τον Αλλάχ», είπε ο Ελ Αμπιάντ. Αυτός και ο ξάδελφός του έκαναν οτοστόπ σε δύο οδηγούς, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη.

Η Ντούνια Κερράντι, μια σερβιτόρα από τη Λκλιάα, η οποία πέρυσι αποτέλεσε επίκεντρο διαδηλώσεων λόγω των ανεπαρκών δημόσιων υπηρεσιών και της ανεξέλεγκτης φτώχειας, δήλωσε: «Ήρθα εδώ για να αναζητήσω ένα καλύτερο μέλλον. Ο μισθός μου δεν αρκεί για να φροντίσω τους γονείς μου και έχω μια κόρη... ας μας βοηθήσει ο Θεός».

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