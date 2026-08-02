Κυψέλη: Άστεγος με το όνομα «Μάρκος» στο μικροσκόπιο για τη δολοφονία της Σκωτσέζας στη βαλίτσα

Οι αρχές ερευνούν έναν άστεγο άνδρα με το όνομα «Μάρκος», που είναι γνωστός για επιθετική συμπεριφορά και οπλοκατοχή, καθώς έχει εξαφανιστεί από την περίοδο της δολοφονίας.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη: Άστεγος με το όνομα «Μάρκος» στο μικροσκόπιο για τη δολοφονία της Σκωτσέζας στη βαλίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Η σορός της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth-Jane Ross βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
  • Οι αρχές ερευνούν έναν άστεγο άνδρα με το όνομα «Μάρκος», που είναι γνωστός για επιθετική συμπεριφορά και οπλοκατοχή, καθώς έχει εξαφανιστεί από την περίοδο της δολοφονίας.
  • Το κινητό της Ross χρησιμοποιήθηκε μετά τον θάνατό της για να σταλούν μηνύματα, πιθανώς από τον δράστη, με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι ζωντανή.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ έχουν αποκλειστεί ο στραγγαλισμός και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ως αιτίες θανάτου.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, χωρίς να αποκλείει και άλλα πρόσωπα εκτός από τον «Μάρκο».
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Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth-Jane Ross, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, βρίσκεται ένας άστεγος άνδρας με το όνομα «Μάρκος», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός στην περιοχή για την επιθετική συμπεριφορά του και επειδή κυκλοφορεί οπλισμένος με μαχαίρι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εξαφανιστεί από την περίοδο που σημειώθηκε η δολοφονία της 38χρονης.

Η σορός της Elizabeth-Jane Ross εντοπίστηκε από άστεγο μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης. Η 38χρονη, γνωστή στους φίλους της ως «Lisa», ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και, σύμφωνα με τη Daily Mail, τα τελευταία επτά χρόνια επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, συμμετέχοντας εθελοντικά σε δράσεις ΜΚΟ που υποστηρίζουν κακοποιημένες γυναίκες, μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η Ross απέφευγε να αποκαλύπτει στους φίλους της τις κινήσεις της, καθώς φοβόταν πως θα ανησυχούσαν αν γνώριζαν ότι ερχόταν σε επαφή με άστεγους προκειμένου να τους βοηθήσει.

Ποιος είναι ο «Μάρκος»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο «Μάρκος» συνήθιζε να διαμένει στον εγκαταλελειμμένο χώρο όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας. Από τη στιγμή που ο χώρος μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος δεν έχει δώσει σημεία ζωής, γεγονός που έχει εντείνει τις έρευνες των αστυνομικών.

Περιγράφεται ως άνδρας περίπου 40 ετών, γεροδεμένος, με μαύρα μαλλιά και εμφανή τατουάζ.

Η Elizabeth-Jane Ross φέρεται να ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο μέσω Κύπρου στα τέλη Ιουνίου. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 15 Ιουλίου, ενώ η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα. Οι Αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι το κινητό της τηλέφωνο συνέχισε να χρησιμοποιείται και μετά τον θάνατό της.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους, επαγγελματίες της περιοχής και άστεγους που κινούνται στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι έρευνες επικεντρώνονται στον «Μάρκο», ο οποίος φέρεται να κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών και να έχει επιδείξει κατά το παρελθόν απειλητική συμπεριφορά, κυρίως απέναντι σε γυναίκες.

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι νωρίτερα φέτος είχε επιχειρήσει να επιτεθεί σε Βουλγάρα τουρίστρια υπό την απειλή μαχαιριού. Η συγκεκριμένη καταγγελία εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς ωστόσο να είχε καταγραφεί επίσημα πριν από την υπόθεση της δολοφονίας.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στη Daily Mail ότι οι Αρχές επιθυμούν να εντοπίσουν και να εξετάσουν τον συγκεκριμένο άνδρα, χωρίς πάντως να αποκλείουν και άλλα πρόσωπα από την έρευνα.

Άστεγος της περιοχής, ο Hamid Reza, ανέφερε στην εφημερίδα ότι ανακρίθηκε επί ώρες από την Αστυνομία, η οποία αναζητά τον «Μάρκο». Όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι κάτοικοι θεωρούν πως πρόκειται για το βασικό πρόσωπο που ενδιαφέρει τις Αρχές, ενώ υποστηρίζουν ότι πολλές γυναίκες της γειτονιάς τον φοβούνται.

Παράλληλα, επιχειρηματίας της περιοχής ανέφερε ότι οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί κάποια νέα εμφάνιση του άνδρα μετά τον εντοπισμό της σορού.

Οι φίλοι της στο Κερατσίνι

Οι έρευνες επικεντρώνονται και στην ανασύσταση των τελευταίων κινήσεων της Elizabeth-Jane Ross. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διέμενε με Έλληνες φίλους στο Κερατσίνι, όμως στις 15 Ιουλίου τους ενημέρωσε ότι θα μετακόμιζε προσωρινά σε Αμερικανούς γνωστούς της στην Κυψέλη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ελλήνων φίλων της και προσπαθεί να εξακριβώσει ποιοι ήταν οι άνθρωποι που επρόκειτο να συναντήσει. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα πρόσωπα να μην υπάρχουν και η αναφορά στους «Αμερικανούς φίλους» να έγινε προκειμένου να καθησυχάσει τους οικείους της.

Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε το κινητό της μετά τον θάνατό της, στέλνοντας μηνύματα σε φίλους και συγγενείς ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Σε μήνυμα που εστάλη στις 15 Ιουλίου σε φίλη της στην Ελλάδα αναφερόταν ότι θα ταξίδευε σε ελληνικό νησί, ενώ αντίστοιχα μηνύματα προς την οικογένειά της έκαναν λόγο για ανάγκη να μείνει μόνη για λίγες ημέρες.

Πότε έγινε η δολοφονία και πότε μεταφέρθηκε η βαλίτσα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το τηλέφωνο παρέμεινε ενεργό στην Αθήνα μέχρι λίγο πριν ταυτοποιηθεί επίσημα η σορός και στη συνέχεια απενεργοποιήθηκε. Ο πατέρας της 38χρονης ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές ότι δεχόταν μηνύματα από το κινητό της από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου.

Η Αστυνομία εκτιμά επίσης ότι η βαλίτσα με τη σορό μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στις 17 Ιουλίου. Λόγω του βάρους της, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ο δράστης ή οι δράστες να κινούνταν ή να διέμεναν στην περιοχή της Κυψέλης.

Η σορός αποκαλύφθηκε όταν άστεγος επιχείρησε να ανοίξει τη βαλίτσα και αντίκρισε ανθρώπινο μέλος. Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε εμφανή τραύματα ή ίχνη πάλης, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν αποκλειστεί ο στραγγαλισμός και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η Elizabeth-Jane Ross είχε ύψος περίπου 1,62 μέτρα, κοκκινωπά μαλλιά δεμένα σε κότσο και κατά τον εντοπισμό της φορούσε μαύρο σορτς και μαύρο μπλουζάκι. Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε τελικά μέσω της Interpol, αφού αρχικά τα δακτυλικά της αποτυπώματα δεν αντιστοιχούσαν σε καταχώριση στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

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