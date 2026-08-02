Γάζα: 112 πτώματα βρέθηκαν κάτω από συντρίμμια

Η επιχείρηση διεξήχθη σε χρονικό διάστημα περίπου δυο εβδομάδων στην κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γάζα: 112 πτώματα βρέθηκαν κάτω από συντρίμμια
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι ολοκλήρωσε επιχείρηση έρευνας στο πλαίσιο της οποίας κατέστη εφικτή η ανάκτηση των πτωμάτων 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε χρονικό διάστημα περίπου δυο εβδομάδων στην κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας.

Ο απολογισμός που έδωσε στη δημοσιότητα συμπεριλαμβάνει 40 παιδιά, 38 γυναίκες και επτά ανθρώπους με αναπηρίες.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) σημείωσε ότι υποστηρίζει τις ομάδες της πολιτικής προστασίας στις επιχειρήσεις που διεξάγει για τον εντοπισμό αγνοουμένων και την ανάκτηση πτωμάτων.

«Η έρευνα για τους αγνοούμενους και η ανάκτηση πτωμάτων αποτελούν ανθρωπιστικό ζήτημα κρίσιμης σημασίας», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αμάνι αλ Ναούκ, εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ στη Γάζα, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις αυτές απαιτούν χρόνο, ειδικά προσαρμοσμένο εξοπλισμό και συντονισμό διαφόρων παραγόντων.

Ο Μοχάμεντ Αμπού Νταν, υπεύθυνος για την προσπάθεια να ανασυρθούν πτώματα στην πολιτική προστασία, ανέφερε πως στην ίδια συνοικία ακόμη 157 άνθρωποι θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι.

Περιέγραψε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στην έρευνα: ομάδες αναγκάζονται, όπως τόνισε, να ψάχνουν με τα χέρια μέσα σε όγκους μπετόν και μετάλλων των οικοδομημάτων που έχουν καταρρεύσει.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται· πολλοί πιστεύεται ότι βρίσκονται στα συντρίμμια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των βομβαρδισμών του Ισραήλ.

Παραμένει δύσκολο να εξακριβωθεί ο απολογισμός, εξαιτίας της έκτασης των καταστροφών και των δυσκολιών να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε διάφορες περιοχές.

Οι περιορισμοί που συνεχίζουν να επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης κι η περιορισμένη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας εμποδίζουν την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο των απολογισμών των θυμάτων και την ελεύθερη κάλυψη των γεγονότων στο πεδίο, σημειώνει το AFP.

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