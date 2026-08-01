Δράμα: Επεισοδιακή καταδίωξη με συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί στη Δράμα για διακίνηση 405 γραμμαρίων κάνναβης και 53 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Η σύλληψη προέκυψε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, κατά την οποία το όχημα των δραστών προσέκρουσε σε περιπολικό και ακολούθησε επικίνδυνη οδήγηση.

Οι δράστες επιχείρησαν να αποκρύψουν τα ναρκωτικά σε θαμνώδη περιοχή πριν τελικά ακινητοποιηθούν και αντιστάθηκαν στη σύλληψη.

Κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά, το όχημα, τρία κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στους δράστες.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας και η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των αρχών έπεσαν χθες το μεσημέρι (31-07-2026) σε περιοχή της Δράμας τρεις ημεδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα ακατέργαστη κάνναβη και κοκαΐνη.

Η σύλληψή τους ήταν αποτέλεσμα επιχείρησης των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Τουρισμός Δράμας

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθησαν χθες (31-7-2026) το μεσημέρι σε περιοχή της Δράμας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Δράμας, οι παραπάνω αστυνομικοί πραγματοποιήσαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέλαβαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας τους τρεις ημεδαπούς, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το οποίο όπως διαπιστώθηκε μετέφεραν μια σακούλα με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -405- γραμμαρίων και μια συσκευασία με κοκαΐνη, συνολικού βάρους -53- γραμμαρίων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ημεδαπός δράστης που οδηγούσε το ανωτέρω όχημα στο οποίο επέβαιναν και οι άλλοι δύο ημεδαποί, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών και αφού προσέκρουσε σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο προκαλώντας υλικές ζημιές, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε για λίγο το όχημα και αφού απέκρυψε σε θαμνώδη περιοχή τις παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών επιβιβάστηκε εκ νέου σε αυτό και συνέχισε την πορεία του μέχρι την ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους, κατά την οποία και οι τρεις δράστες αντιστάθηκαν σθεναρά.

Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χρηματικό ποσό, τρία κινητά τηλέφωνα και το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας».

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