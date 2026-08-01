Θεσσαλονίκη: Κλειστή η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών του Flyover

Snapshot Η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός στη Θεσσαλονίκη θα κλείσει στα δύο ρεύματα από τις 23:00 του Σαββάτου έως τις 05:00 της Κυριακής λόγω εργασιών κατασκευής του Flyover.

Η κυκλοφορία προς τα Δυτικά θα εκτρέπεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, ενώ προς τα Ανατολικά μέσω της οδού Φωκά.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 22:00 του Σαββάτου έως τις 05:00 της Κυριακής στο τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Κόμβο Κ-16 έως τον Κόμβο Κ-13.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί και να τηρούν την εργοταξιακή σήμανση. Snapshot powered by AI

Κλείνει το βράδυ η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός στη Θεσσαλονίκη και στα δύο ρεύματα λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής (02/08), στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Στο ρεύμα προς τα Δυτικά η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη (Α/Κ Κ11). Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, από όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Περιφερειακή. Στο ρεύμα προς Ανατολικά η διακοπή κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά (Α/Κ Κ11). Η διοχέτευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω της οδού Φωκά, με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του κέντρου της πόλης.

Επιπλέον, από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Κόμβο Κ-16 (Λαχαναγορά) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»).Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στα συγκεκριμένα τμήματα, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση.

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