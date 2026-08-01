Φωτιά Βοιωτία: Γιατί καίγεται ο τόπος και δεν σηκώθηκε ούτε ένα εναέριο; Τι απαντά η Πυροσβεστική

Snapshot Η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία μαίνεται σε πολλαπλά μέτωπα από την Παρασκευή και η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν σποραδικές ρίψεις νερού όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, αλλά οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τη δράση τους.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν ακραίες αναταράξεις, καθιστώντας αδύνατη πολλές φορές την υδροληψία και τις ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με αναστολή αδειών λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των πολλαπλών εστιών.

Η αναστολή αδειών αποφασίστηκε για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές και οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία που μαίνεται σε πολλαπλά μέτωπα από την Παρασκευή.

Τα ενάερια μέσα πυρόσβεσης νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησαν και πάλι να επιχειρούν σε μία προσπάθεια να οριοθετηθεί το μέτωπο.

Σημειώνεται ότι ελικόπτερα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούν σποραδικά ρίψεις νερού στο μέτωπο και όποτε αυτό είναι δυνατό καθώς τα καιρικά φαινόμενα δεν αφήνουν τα μέσα να συμβάλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων.

Δείτε βίντεο με την εικόνα που επικρατεί στο μέτωπο αργά το μεσημέρι του Σαββάτου:

Αναστολή αδειών στο Πυροσβεστικό Σώμα – Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Στο μεταξύ το Πυροσβεστικό Σώμα που έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής αποφάσισε την αναστολή των αδειών του προσωπικού εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και των πολλαπλών εστιών που απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η απόφαση πάρθηκε λόγω της αυξανομένης συχνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, συνδυαστικά με τις επικρατούσε καιρικές συνθήκες και προς αντιμετώπιση των εξαιρετικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

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