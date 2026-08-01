ΕΛΑΣ: «Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά» - Η φωτογραφία της αστυνομικού που διέσωσε κατσικάκι

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία δρα ενεργά στο μέτωπο της φωτιάς, παρέχοντας βοήθεια σε ανθρώπους και ζώα.

Η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας συμμετέχει προσωπικά στις επιχειρήσεις στην περιοχή της Βοιωτίας.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, η αστυνομικός διασώζει κατσικάκι από τις πυρκαγιές.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει τη συνεχή παρουσία και υποστήριξη των αστυνομικών στους πολίτες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η ανάρτηση αναδεικνύει τη συνύπαρξη του καθήκοντος με την ανθρωπιά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Η Ελληνική Αστυνομία υπηρετεί όχι μόνο τις ανθρώπινες ζωές αλλά και τα ζώα που απειλούνται περισσότερο από τις φωτιές που κατακαίνε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα.

Σε μία ανάρτηση στο facebook, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσίευσε φωτογραφία της Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, η οποία βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς στη Βοιωτία.

Στη φωτογραφία, η αστυνομικός διασώζει ένα κατσικάκι από τις φωτιές, την ώρα που οι καπνοί είναι έντονοι μέσα στο οικόπεδο.

Η Ελληνική Αστυνομία γράφει στην ανάρτησή της ότι: «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας, και οι συνάδελφοί της, βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται».

«Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά!», προσθέτει.

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