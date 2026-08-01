Χανιά: Νεκρός 61χρονος Σουηδός τουρίστας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για Στοκχόλμη

Snapshot Ένας 61χρονος Σουηδός τουρίστας κατέρρευσε και πέθανε στο αεροδρόμιο Χανίων πριν επιβιβαστεί σε πτήση για Στοκχόλμη.

Ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ περίμενε στην αίθουσα αναχωρήσεων με τη σύζυγό του.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης των διασωστών, ο 61χρονος δεν επανήλθε.

Ο θάνατος διαπιστώθηκε επίσημα στο Νοσοκομείο Χανίων όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα καθοριστούν μετά τις ιατροδικαστικές εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Ένας 61χρονος τουρίστας από τη Σουηδία έχασε τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής (31/7) στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά, λίγο πριν αναχωρήσει για την πατρίδα του.

Όπως μεταδίδει το Cretalive.gr, ο άτυχος άνδρας είχε ολοκληρώσει τις διακοπές του στην Κρήτη και βρισκόταν στην αίθουσα αναχωρήσεων μαζί με τη σύζυγό του, περιμένοντας να επιβιβαστούν σε πτήση τσάρτερ με προορισμό τη Στοκχόλμη.

Κατέρρευσε ενώ περίμενε την επιβίβαση

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, κατά τη διάρκεια της αναμονής ο 61χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου, ενώ καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ανάνηψή του. Ωστόσο, παρά τις ενέργειες των διασωστών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, ο 61χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες.

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